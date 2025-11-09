Укрзалізниця скасовує низку рейсових поїздів на 9 листопада

Рух приміських поїздів між Полтавською та Харківською областями 9 листопада буде забезпечено. Однак через тимчасові зміни частина дублюючих рейсів не курсуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
Компанія повідомляє, що рух поїздів між Полтавщиною та Харківщиною збережеться в повному обсязі, хоча кількість рейсів буде трохи скорочено.
Усі основні маршрути залишаться в роботі, а для оперативного реагування підготовлені резервні локомотиви.
За встановленим розкладом 9 листопада прямуватимуть такі поїзди:
№6657/6579 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;
№6574/6656 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;
№6578/6660 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;
№6651/6573 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;
№6653/6575 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;
№6580/6652 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;
№6805/7006 Полтава-Південна - Кременчук - Полтава-Південна;
№6291/6354 Огульці - Полтава-Південна - Огульці;
№6506/6505 Полтава-Південна - Огульці - Полтава-Південна.
Поїзд №6353 Огульці - Полтава-Південна прямуватиме за диспетчерським графіком, з орієнтовним відправленням з початкової станції об 11:20.
9 листопада не курсуватимуть такі рейси:
№6659/6571 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;
№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;
№6576/6658 Полтава-Південна - Берестин - Орілка;
№6655/6677 Орілка - Берестин - Полтава-Південна;
№6537 Полтава-Південна - Кобеляки;
№6356 Полтава-Південна - Огульці;
№6293 Огульці - Скороходове;
№6294 Скороходове - Огульці;
№6295 Огульці - Полтава-Південна.
Також тимчасово не курсуватимуть поїзди:
№6272 Синельникове-1 - Павлоград;
№6277 Павлоград-1 - Синельникове-1.
10 листопада скасовується рейс №6538 Кобеляки - Полтава-Південна.
У разі змін графіка перевізник обіцяє оперативно інформувати пасажирів. Актуальний розклад приміських поїздів доступний на офіційному сайті компанії swrailway.gov.ua. Пасажирів просять враховувати ці коригування під час планування ранкових поїздок.
Нагадуємо, що пілотну програму "УЗ 3000" планують запустити вже в грудні на прифронтових маршрутах, а на початку наступного року - розширити на інші напрямки. Проєкт охопить квитки в плацкартних і купейних вагонах для дорослих і дітей, проте не поширюватиметься на міжнародні та преміальні рейси.
Зазначимо, що "Укрзалізниця" ухвалила рішення тимчасово скоротити рух поїздів Краматорським напрямком до кордону Харківської області у зв'язку з підвищеними ризиками для безпеки.