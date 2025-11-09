Укрзалізниця скасовує низку рейсових поїздів на 9 листопада

Нагадуємо, що пілотну програму "УЗ 3000" планують запустити вже в грудні на прифронтових маршрутах, а на початку наступного року - розширити на інші напрямки. Проєкт охопить квитки в плацкартних і купейних вагонах для дорослих і дітей, проте не поширюватиметься на міжнародні та преміальні рейси.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" ухвалила рішення тимчасово скоротити рух поїздів Краматорським напрямком до кордону Харківської області у зв'язку з підвищеними ризиками для безпеки.