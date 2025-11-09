Укрзализныця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября

Движение пригородных поездов между Полтавской и Харьковской областями 9 ноября будет обеспечено. Однако из-за временных изменений часть дублирующих рейсов не будет курсировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.
Компания сообщает, что движение поездов между Полтавщиной и Харьковщиной сохранится в полном объеме, хотя количество рейсов будет немного сокращено.
Все основные маршруты останутся в работе, а для оперативного реагирования подготовлены резервные локомотивы.
По установленному расписанию 9 ноября будут следовать следующие составы:
№6657/6579 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;
№6574/6656 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;
№6578/6660 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;
№6651/6573 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;
№6653/6575 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;
№6580/6652 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;
№6805/7006 Полтава-Южная — Кременчуг — Полтава-Южная;
№6291/6354 Огульцы — Полтава-Южная — Огульцы;
№6506/6505 Полтава-Южная — Огульцы — Полтава-Южная.
Поезд №6353 Огульцы — Полтава-Южная будет следовать по диспетчерскому графику, с ориентировочным отправлением из начальной станции в 11:20.
9 ноября не будут курсировать следующие рейсы:
№6659/6571 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;
№6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;
№6576/6658 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;
№6655/6677 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;
№6537 Полтава-Южная — Кобеляки;
№6356 Полтава-Южная — Огульцы;
№6293 Огульцы — Скороходово;
№6294 Скороходово — Огульцы;
№6295 Огульцы — Полтава-Южная.
Также временно не будут курсировать поезда:
№6272 Синельниково-1 — Павлоград;
№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.
10 ноября отменяется рейс №6538 Кобеляки — Полтава-Южная.
В случае изменений графика перевозчик обещает оперативно информировать пассажиров. Актуальное расписание пригородных поездов доступно на официальном сайте компании swrailway.gov.ua. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании утренних поездок.
Напоминаем, что пилотную программу "УЗ 3000" планируют запустить уже в декабре на прифронтовых маршрутах, а в начале следующего года — расширить на другие направления. Проект охватит билеты в плацкартных и купейных вагонах для взрослых и детей, однако не будет распространяться на международные и премиальные рейсы.
Отметим, что "Укрзализныця" приняла решение временно сократить движение поездов по Краматорскому направлению до границы Харьковской области в связи с повышенными рисками для безопасности.