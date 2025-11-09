Укрзализныця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября

Компания сообщает, что движение поездов между Полтавщиной и Харьковщиной сохранится в полном объеме, хотя количество рейсов будет немного сокращено.

Все основные маршруты останутся в работе, а для оперативного реагирования подготовлены резервные локомотивы.

Поезда, курсирующие без изменений

По установленному расписанию 9 ноября будут следовать следующие составы:

№6657/6579 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;

№6574/6656 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;

№6578/6660 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;

№6651/6573 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;

№6653/6575 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;

№6580/6652 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;

№6805/7006 Полтава-Южная — Кременчуг — Полтава-Южная;

№6291/6354 Огульцы — Полтава-Южная — Огульцы;

№6506/6505 Полтава-Южная — Огульцы — Полтава-Южная.

Поезд №6353 Огульцы — Полтава-Южная будет следовать по диспетчерскому графику, с ориентировочным отправлением из начальной станции в 11:20.

Временные ограничения движения

9 ноября не будут курсировать следующие рейсы:

№6659/6571 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;

№6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;

№6576/6658 Полтава-Южная — Берестин — Орилка;

№6655/6677 Орилка — Берестин — Полтава-Южная;

№6537 Полтава-Южная — Кобеляки;

№6356 Полтава-Южная — Огульцы;

№6293 Огульцы — Скороходово;

№6294 Скороходово — Огульцы;

№6295 Огульцы — Полтава-Южная.

Также временно не будут курсировать поезда:

№6272 Синельниково-1 — Павлоград;

№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.

10 ноября отменяется рейс №6538 Кобеляки — Полтава-Южная.

Дополнительная информация

В случае изменений графика перевозчик обещает оперативно информировать пассажиров. Актуальное расписание пригородных поездов доступно на официальном сайте компании swrailway.gov.ua. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании утренних поездок.