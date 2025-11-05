Без поїздів до Слов'янська та Краматорська. "Укрзалізниця" припинила рух на Донеччину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна і допис " Укрзалізниці ".

В "Укрзалізниці" повідомили, що провідники та працівники вокзалів супроводжують пасажирів під час пересадки і допомагають їм зорієнтуватися на місці .

"Безпека людей - найважливіший пріоритет. Спільно з Силами Оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею слідкуємо за ситуацією - відновимо рух, щойно це стане можливим", - наголосив очільник ОДА.

Крім того, тимчасово обмежують рух приміського руху на Донеччині, зокрема сполучень Бантишеве - Краматорськ та Слов'янськ - Райгородок .

За словами Філашкіна, зараз організовуються автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

" Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки ", - повідомив він.

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40%. Це необхідно для покриття зростаючих збитків від пасажирських перевезень (прогнозується, що у 2025 році вони можуть досягнути 25 млрд гривень).

Крім того, уряд запустив програму "УЗ-3000", яка передбачає безкоштовні поїздки для українців