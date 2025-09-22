"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі пасажирських поїздів: маршрути і терміни

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни в русі пасажирських поїздів на Прикарпатті через проведення ремонтно-колійних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис пресслужби УЗ в Telegram.
Починаючи з 28 вересня на Прикарпатті відбуватиметься ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок цього в маршрутах та розкладі руху деяких поїздів відбудуться зміни.
Маршрутні обмеження з 28.09.2025 по 15.10.2025:
Поїзд № 233/234 Київ-Ворохта не курсуватиме:
Окрім того, не курсуватимуть безпересадкові вагони:
Поїзди курсуватимуть лише до Львова на період ремонтних робіт:
Замість стандартного маршруту деякі поїзди до 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти:
Деякі поїзди курсуватимуть до 12 жовтня лише до Івано-Франківська:
Поїзда № 95/96 Київ-Рахів курсуватиме за обмеженим маршрутом:
До 12 жовтня поїзд № 26/25 Одеса-Ясіня курсуватиме за маршрутом Одеса-Чернівці.
Деякі поїзди не курсуватимуть у певні дати на час проведення ремонтних робіт:
У маршруті поїздів через Стрий також відбудуться зміни:
№ 142/141 Чернігів-Івано-Франківськ:
№ 228/227 Краматорськ-Івано-Франківськ:
До слова, з липня російські окупанти запустили хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України та намагаються зруйнувати ключові вузлові станції.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня у Кременчуці Полтавської області росіяни поцілили у міст через Дніпро, внаслідок чого його тимчасово перекривали. З цієї причини деякі потяги або курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.