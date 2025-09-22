"Укрзалізниця" попередила про зміни у русі пасажирських поїздів: маршрути і терміни

Починаючи з 28 вересня на Прикарпатті відбуватиметься ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок цього в маршрутах та розкладі руху деяких поїздів відбудуться зміни.

Маршрутні обмеження з 28.09.2025 по 15.10.2025:

до 13.10 поїзд № 233/234 Київ-Рахів курсуватиме до станції Ворохта

до 15.10 поїзд № 143/144 Суми-Рахів курсуватиме до станції Ворохта

Поїзд № 233/234 Київ-Ворохта не курсуватиме:

з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

Окрім того, не курсуватимуть безпересадкові вагони:

з 29.09 по 17.10 Чернігів-Рахів (по днях курсування);

з 29.09 по 15.10 Ковель-Рахів (по днях курсування).

Поїзди курсуватимуть лише до Львова на період ремонтних робіт:

№ 143/144 Суми-Ворохта (Рахів): 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

№ 209/210 Миколаїв-Івано-Франківськ: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Замість стандартного маршруту деякі поїзди до 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти:

№ 57/58 Київ-Ясіня,

№ 257/258 Кропивницький-Ясіня,

№ 55/56 Київ-Рахів,

№ 15/16 Харків-Ясіня,

№ 108/107 Кривий Ріг-Ясіня.

Деякі поїзди курсуватимуть до 12 жовтня лише до Івано-Франківська:

№ 6/5 Запоріжжя-Ясіня,

№ 33/34 Кривий Ріг-Ясіня.

Поїзда № 95/96 Київ-Рахів курсуватиме за обмеженим маршрутом:

до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;

з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10.

до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;

з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

До 12 жовтня поїзд № 26/25 Одеса-Ясіня курсуватиме за маршрутом Одеса-Чернівці.

Деякі поїзди не курсуватимуть у певні дати на час проведення ремонтних робіт:

№ 61/62 Дніпро-Івано-Франківськ: 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10;

№ 751/752 Київ-Івано-Франківськ-Київ: 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

У маршруті поїздів через Стрий також відбудуться зміни:

№ 142/141 Чернігів-Івано-Франківськ:

з Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10;

з Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.

№ 228/227 Краматорськ-Івано-Франківськ: