"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении пассажирских поездов: маршруты и сроки

"Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в движении пассажирских поездов на Прикарпатье из-за проведения ремонтно-путевых работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ в Telegram.
Начиная с 28 сентября на Прикарпатье будет происходить ремонт пути и прилегающей железнодорожной инфраструктуры. Вследствие этого в маршрутах и расписании движения некоторых поездов произойдут изменения.
Маршрутные ограничения с 28.09.2025 по 15.10.2025:
Поезд № 233/234 Киев-Ворохта не будет курсировать:
Кроме того, не будут курсировать беспересадочные вагоны:
Поезда будут курсировать только во Львов на период ремонтных работ:
Вместо стандартного маршрута некоторые поезда до 12 октября будут курсировать только до Ворохты:
Некоторые поезда будут курсировать до 12 октября только до Ивано-Франковска:
Поезда № 95/96 Киев-Рахов будет курсировать по ограниченному маршруту:
До 12 октября поезд № 26/25 Одесса-Ясиня будет курсировать по маршруту Одесса-Черновцы.
Некоторые поезда не будут курсировать в определенные даты на время проведения ремонтных работ:
В маршруте поездов через Стрый также произойдут изменения:
№ 142/141 Чернигов-Ивано-Франковск:
№ 228/227 Краматорск-Ивано-Франковск:
К слову, с июля российские оккупанты запустили волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины и пытаются разрушить ключевые узловые станции.
Напомним, в ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области россияне попали в мост через Днепр, в результате чего его временно перекрывали. По этой причине некоторые поезда или курсировали с ограничениями, или были временно отменены.