Суспільство Освіта Гроші Зміни

Укрзалізниця попередила про затримку поїздів - деталі

Фото: Укрзалізниця (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Про складнощі в русі в середу, 4 березня, повідомили представники залізниці, закликавши пасажирів уважно стежити за оголошеннями на станціях і в поїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить на модель PSO: що це означає для бізнесу і пасажирів

Які рейси затримуються

У Дніпропетровській області зафіксовано перебої в графіку руху приміських поїздів. Причиною названо безпекову ситуацію в регіоні.

На кінцеві станції із запізненням прямують, зокрема, поїзди №6503 П'ятихатки - Рокувата та №6005 Дніпро - П'ятихатки.

Час затримки може змінюватися залежно від оперативної обстановки.

Звернення до пасажирів

Пасажирам рекомендують уважно слухати інформацію, яку передають поїзні бригади, а також стежити за сповіщеннями на станціях і вокзалах. Актуальні дані про прибуття та відправлення рейсів оголошуються додатково.

У залізничній службі наголошують, що заходи пов'язані з безпекою руху і спрямовані на запобігання можливих ризиків.

Нагадуємо, що об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до прем'єр-міністра України Юлія Свириденка з офіційним проханням встановити мораторій на підвищення залізничних вантажних тарифів до закінчення дії воєнного стану.

Зазначимо, що учасники підпільного руху АТЕШ заявили про проведення диверсій на залізничній інфраструктурі в тимчасово окупованому Луганську, яка використовувалася як основний і фактично єдиний стабільний маршрут перекидання російських ресурсів з території РФ до лінії фронту.

