Укрзализныця предупредила о задержке поездов - детали

Фото: Укрзализныця (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

О сложностях в движении в среду, 4 марта, сообщили представители железной дороги, призвав пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

Какие рейсы задерживаются

В Днепропетровской области зафиксированы перебои в графике движения пригородных поездов. Причиной названа ситуация с безопасностью в регионе.

На конечные станции с опозданием следуют, в частности, поезда №6503 Пятихатки – Рокуватая и №6005 Днепр – Пятихатки.

Время задержки может изменяться в зависимости от оперативной обстановки.

Обращение к пассажирам

Пассажирам рекомендуют внимательно слушать информацию, которую передают поездные бригады, а также следить за оповещениями на станциях и вокзалах. Актуальные данные о прибытии и отправлении рейсов объявляются дополнительно.

В железнодорожной службе подчеркивают, что меры связаны с безопасностью движения и направлены на предотвращение возможных рисков.

Напоминаем, что объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Юлия Свириденко с официальной просьбой установить мораторий на повышение железнодорожных грузовых тарифов до окончания действия военного положения.

Отметим, что участники подпольного движения АТЕШ заявили о проведении диверсий на железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Луганске, которая использовалась как основной и фактически единственный стабильный маршрут переброски российских ресурсов с территории РФ к линии фронта.

