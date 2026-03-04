Укрзализныця предупредила о задержке поездов - детали

Какие рейсы задерживаются

В Днепропетровской области зафиксированы перебои в графике движения пригородных поездов. Причиной названа ситуация с безопасностью в регионе.

На конечные станции с опозданием следуют, в частности, поезда №6503 Пятихатки – Рокуватая и №6005 Днепр – Пятихатки.

Время задержки может изменяться в зависимости от оперативной обстановки.

Обращение к пассажирам

Пассажирам рекомендуют внимательно слушать информацию, которую передают поездные бригады, а также следить за оповещениями на станциях и вокзалах. Актуальные данные о прибытии и отправлении рейсов объявляются дополнительно.

В железнодорожной службе подчеркивают, что меры связаны с безопасностью движения и направлены на предотвращение возможных рисков.