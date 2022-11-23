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"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли: список

Фото: "Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, внаслідок масованого обстрілу, затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяги затримуються на годину, або ж більше.

Як відзначає пресслужба, йдеться про:

  • №87/86 Ковель - Запоріжжя (затримка 1 год 30 хв);
  • №749/750 Київ - Ужгород (затримка 1 год 16 хв);
  • №17/18 Харків - Ужгород (затримка 1 год 13 хв);
  • №235/236 Одеса - Чернівці (затримка 1 год 13 хв);
  • №25/26 Одеса - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
  • №61/62 Харків - Одеса (затримка 1 год 10 хв);
  • №5/6 Запоріжжя - Рахів (затримка 1 год 10 хв);
  • Відень - Київ (затримка 1 год 8 хв);
  • №750/749 Ужгород - Київ (затримка 1 год 8 хв);
  • №715/716 Київ - Перемишль (затримка 1 год 2 хв);
  • №701/702 Вінниця - Чернігів (затримка 1 год 2 хв);
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя (затримка 1 год).

"Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо сьогоднішнього масованого обстрілу. Тим часом в країні запровадили екстрені відключення.

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Укрзалізниця