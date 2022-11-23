"Укрзалізниця" попередила про затримку потягів через обстріли: список

В Україні, внаслідок масованого обстрілу, затримуються 12 рейсів "Укрзалізниці".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Потяги затримуються на годину, або ж більше.
Як відзначає пресслужба, йдеться про:
"Укрзалізниця робить все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіку, проте просимо пасажирів поставитись із розумінням до ситуації і уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних каналах залізниці", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо сьогоднішнього масованого обстрілу. Тим часом в країні запровадили екстрені відключення.
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