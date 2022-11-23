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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

Фото: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, в результате массированного обстрела, задерживаются 12 рейсов "Укрзализныци".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезда задерживаются на час, или больше.

Как отмечает пресс-служба, речь идет о:

  • №87/86 Ковель - Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);
  • №749/750 Киев - Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);
  • №17/18 Харьков - Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);
  • №235/236 Одесса - Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);
  • №25/26 Одесса - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • №61/62 Харьков - Одесса (задержка 1 ч 10 мин);
  • №5/6 Запорожье - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
  • Вена - Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №750/749 Ужгород - Киев (задержка 1 ч 8 мин);
  • №715/716 Киев - Перемышль (задержка 1 час 2 мин);
  • №701/702 Винница - Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);
  • №31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 1 час).

"Укрзализныця делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности по поводу сегодняшнего массированного обстрела. Тем временем в стране ввели экстренные отключения.

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Укрзализныця