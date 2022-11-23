"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

В Украине, в результате массированного обстрела, задерживаются 12 рейсов "Укрзализныци".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Поезда задерживаются на час, или больше.
Как отмечает пресс-служба, речь идет о:
"Укрзализныця делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина раскрывала все подробности по поводу сегодняшнего массированного обстрела. Тем временем в стране ввели экстренные отключения.
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