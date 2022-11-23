Ракетна небезпека. По Україні масштабна повітряна тривога

У всіх областях оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 14:20

Київська міська військова адміністрація зазначає, що ворог завдає ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

При цьому на фоні ракетних ударів у столиці ввели аварійні відключення світла.

Оновлено о 14:15

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Водночас жителі Києва повідомляють про вибухи на лівому березі міста.

Оновлено о 14:12

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у регіоні працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі", - зазначив він.

Оновлено о 14:05

Жителі Києва повідомляють про вибухи. Місцева влада поки не коментувала ситуацію.

У столиці чули декілька вибухів, зокрема на правому березі.

Оновлено о 13:40

За словами голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, у Кременчуцькому районі працює ППО.

Оновлено о 13:25

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про роботу протиповітряної оборони та велику кількість ракет.

"Ракет багато. З півдня та зі сходу. Працює ППО", - написав він у Telegram.

Оновлено о 13:20

Про загрозу ракетних ударів попередили у Київській області, а в Черкаській - про високу ймовірність ударів з повітря.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив про ракетну загрозу. Він закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Також про небезпеку попередив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що зафіксовано запуски ракет, а в області працюють сили ППО.

"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі", - додав Лукашук.

Інформаційна тиша

Українців закликають не публікувати у соцмережах інформацію про вибухи чи роботу військових. Зокрема, у ДСНС заявили, що надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони.

Своєю чергою речник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не повідомляти про роботу ППО, оскільки ворог моніторить наш інформаційний простір.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 12:20.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, в Одеській області повідомили про вибухи, які пролунали під час повітряної тривоги.

Крім того, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив жителів південних областей про можливі ракетні удари. Пізніше він заявив, що окупанти здійснили 5 пусків ракет у районі Маріуполя.

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