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"Укрзалізниця" показала пошкоджений арт-поїзд після обстрілу: він уже вирушив у рейс (фото)

Фото: Потяг Інтерсіті+ з роботою художниці Барбари Крюгер ("Укрзалізниця")
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч на 17 червня внаслідок російської атаки було пошкоджено потяг Інтерсіті+, який прикрашає робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі обстрілу

Як повідомила "Укрзалізниця", обстріл стався у пункті базування. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали вікна одного з вагонів. Йдеться про поїзд, на бортах якого розміщена робота "Без назви (Ще одне знову)" - присвята українцям, які невпинно рухаються вперед попри війну.

Пошкодження оперативно усунули, і вже об 11:36 поїзд вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Пошкоджений внаслідок російського обстрілу 17 червня арт-поїзд Інтерсіті+ (фото: "Укрзалізниця")

Робота Крюгер є частиною арт-проєкту, що підкреслює силу та незламність українського народу.

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість - у нашій ДНК", - зазначили в "Укрзалізниці".

Масований удар по Києву у ніч на 17 червня

Вночі протиповітряна оборона України збила 428 із 472 безпілотників та ракет, які були запущені по країні. Влучання ворога зафіксували у 10 локаціях, а уламки падали у 34. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали 114 людей, є загиблі.

Під час масованого обстрілу 17 червня російські окупанти влучили по залізничній інфраструктурі Києва та області, пошкодивши вантажні вагони з зерном.

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