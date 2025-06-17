"Укрзалізниця" показала пошкоджений арт-поїзд після обстрілу: він уже вирушив у рейс (фото)

Деталі обстрілу

Як повідомила "Укрзалізниця", обстріл стався у пункті базування. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали вікна одного з вагонів. Йдеться про поїзд, на бортах якого розміщена робота "Без назви (Ще одне знову)" - присвята українцям, які невпинно рухаються вперед попри війну.

Пошкодження оперативно усунули, і вже об 11:36 поїзд вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Пошкоджений внаслідок російського обстрілу 17 червня арт-поїзд Інтерсіті+ (фото: "Укрзалізниця")

Робота Крюгер є частиною арт-проєкту, що підкреслює силу та незламність українського народу.

"Цей арт-проєкт, як і вся історія українського спротиву, ще раз підтверджує: стійкість - у нашій ДНК", - зазначили в "Укрзалізниці".