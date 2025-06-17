Росіяни вдарили по залізниці у Києві та області: які наслідки атаки

Під час масованої повітряної атаки 17 червня російські окупанти влучили по залізниці у Києві та області. Під ударом опинилися вантажні вагони з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Водночас він запевнив, що атака не вплине на графік руху поїздів. Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки, затримок у русі наразі не зафіксовано.

Фото: пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури у Києві та області (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На одному зі знімків - розірваний вагон із сипучим зерном, яке висипалося на колії. Видно понівечений метал, що свідчить про потужну вибухову хвилю. Інше фото демонструє перекинуті вагони, що зійшли з рейок, а під ними розкидані залізничні осі та колісні пари.

Зазначається, що внаслідок атаки РФ були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури у Київській області. Зокрема, як видно з оприлюднених фото, серйозних руйнувань зазнали вантажні вагони "Укрзалізниці".

Атака РФ на Україну 17 червня

Сьогодні вночі протиповітряна оборона знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків - у 34-х. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про жертв.

Крім того, під масованим ударом російських військ сьогодні перебувала й Одеса. Ворог вдарив безпілотниками по місту унаслідок чого постраждало 17 людей. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.

Через атаку зруйновано житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, на місці працюють всі уповноважені служби.

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