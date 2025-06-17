"Укрзализныця" показала поврежденный арт-поезд после обстрела: он уже отправился в рейс (фото)

Детали обстрела

Как сообщила "Укрзализныця", обстрел произошел в пункте базирования. В результате атаки повреждения получили окна одного из вагонов. Речь идет о поезде, на бортах которого размещена работа "Без названия (Еще одно снова)" - посвящение украинцам, которые неустанно движутся вперед несмотря на войну.

Повреждения оперативно устранили, и уже в 11:36 поезд отправился из Киева в Перемышль по графику.

Поврежденный в результате российского обстрела 17 июня арт-поезд Интерсити+ (фото: "Укрзализныця")

Работа Крюгер является частью арт-проекта, подчеркивающего силу и несокрушимость украинского народа.

"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: стойкость - в нашей ДНК", - отметили в "Укрзализныце".