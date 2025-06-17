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"Укрзализныця" показала поврежденный арт-поезд после обстрела: он уже отправился в рейс (фото)

Фото: Поезд Интерсити+ с работой художницы Барбары Крюгер ("Укрзализныця")
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 17 июня в результате российской атаки был поврежден поезд Интерсити+, который украшает работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали обстрела

Как сообщила "Укрзализныця", обстрел произошел в пункте базирования. В результате атаки повреждения получили окна одного из вагонов. Речь идет о поезде, на бортах которого размещена работа "Без названия (Еще одно снова)" - посвящение украинцам, которые неустанно движутся вперед несмотря на войну.

Повреждения оперативно устранили, и уже в 11:36 поезд отправился из Киева в Перемышль по графику.

Поврежденный в результате российского обстрела 17 июня арт-поезд Интерсити+ (фото: "Укрзализныця")

Работа Крюгер является частью арт-проекта, подчеркивающего силу и несокрушимость украинского народа. 

"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: стойкость - в нашей ДНК", - отметили в "Укрзализныце".

Массированный удар по Киеву в ночь на 17 июня

Ночью противовоздушная оборона Украины сбила 428 из 472 беспилотников и ракет, которые были запущены по стране. Попадание врага зафиксировали в 10 локациях, а обломки падали в 34. Подробнее - в материале РБК-Украина.

В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали 114 человек, есть погибшие.

Во время массированного обстрела 17 июня российские оккупанты попали по железнодорожной инфраструктуре Киева и области, повредив грузовые вагоны с зерном.

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