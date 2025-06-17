"Укрзализныця" показала поврежденный арт-поезд после обстрела: он уже отправился в рейс (фото)

В ночь на 17 июня в результате российской атаки был поврежден поезд Интерсити+, который украшает работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как сообщила "Укрзализныця", обстрел произошел в пункте базирования. В результате атаки повреждения получили окна одного из вагонов. Речь идет о поезде, на бортах которого размещена работа "Без названия (Еще одно снова)" - посвящение украинцам, которые неустанно движутся вперед несмотря на войну.
Повреждения оперативно устранили, и уже в 11:36 поезд отправился из Киева в Перемышль по графику.
Поврежденный в результате российского обстрела 17 июня арт-поезд Интерсити+ (фото: "Укрзализныця")
Работа Крюгер является частью арт-проекта, подчеркивающего силу и несокрушимость украинского народа.
"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: стойкость - в нашей ДНК", - отметили в "Укрзализныце".
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В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали 114 человек, есть погибшие.
Во время массированного обстрела 17 июня российские оккупанты попали по железнодорожной инфраструктуре Киева и области, повредив грузовые вагоны с зерном.
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