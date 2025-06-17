Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 114

У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про ще трьох жертв.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера столиці Віталія Кличка.

Наразі тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а екстрені служби працюють над забезпеченням безпеки мешканців.

За словами Кличка, до медиків звернулися 114 постраждалих, із них 68 госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.

Раніше повідомляли, що у Києві внаслідок масштабного комбінованого російського удару загинули 14 осіб.

За інформацією, після масованого обстрілу Києва у Дарницькому районі загинули троє людей.

Нічна атака на Київ 17 червня

У ніч на 17 червня Київ зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Агресор застосував ударні дрони типу "Шахед" та ракети, що призвело до численних руйнувань у житлових районах столиці.

Уламки снарядів впали у різних частинах міста, пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Внаслідок атаки постраждали понад сто людей, частина з них була госпіталізована.

Екстрені служби працювали на місцях подій, ліквідовуючи наслідки обстрілів та надаючи допомогу постраждалим. Міська влада продовжує оцінювати масштаб збитків і робить усе можливе для стабілізації ситуації.

Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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