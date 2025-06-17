Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 114
У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про ще трьох жертв.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
За інформацією, після масованого обстрілу Києва у Дарницькому районі загинули троє людей.
Раніше повідомляли, що у Києві внаслідок масштабного комбінованого російського удару загинули 14 осіб.
За словами Кличка, до медиків звернулися 114 постраждалих, із них 68 госпіталізували. Інші після надання медичної допомоги не потребували госпіталізації.
Наразі тривають рятувальні та відновлювальні роботи, а екстрені служби працюють над забезпеченням безпеки мешканців.
Нічна атака на Київ 17 червня
У ніч на 17 червня Київ зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Агресор застосував ударні дрони типу "Шахед" та ракети, що призвело до численних руйнувань у житлових районах столиці.
Уламки снарядів впали у різних частинах міста, пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Внаслідок атаки постраждали понад сто людей, частина з них була госпіталізована.
Екстрені служби працювали на місцях подій, ліквідовуючи наслідки обстрілів та надаючи допомогу постраждалим. Міська влада продовжує оцінювати масштаб збитків і робить усе можливе для стабілізації ситуації.
Усі подробиці про наслідки ворожого удару по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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