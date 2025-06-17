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Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет: як відпрацювала ППО

Вівторок 17 червня 2025 10:36
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Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 червня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової комбінованої атаки проти України. Під час обстрілу ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки Росія запустила:

  • 440 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Близько 280 із них були "Шахедами";
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;
  • 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області Росії;
  • чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей Росії;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основним напрямком удару, як пишуть Повітряні сили, був Київ.

До відбиття повітряного нападу залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10 ранку, згідно з попередніми даними, знешкоджено 428 засобів повітряного нападу ворога, серед яких:

  • 262 були збиті вогневими засобами;
  • 166 - локаційно втрачені.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знешкодила:

  • 239 дронів - вогневими засобами й 163 - подавлені РЕБ;
  • дві аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 локаційно втрачена);
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П (локаційно втрачена).

Під час атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 10 локаціях, а падіння уламків - у 34 локаціях.

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі РФ вдалась до масованого обстрілу України. Найбільше від атаки постраждали Київ та Одеса.

У Києві один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу у столиці більше десятка загиблих й сотні поранених. Серед загиблих - громадянин США.

В Одесі в результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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