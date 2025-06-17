Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет: як відпрацювала ППО
У ніч на 17 червня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової комбінованої атаки проти України. Під час обстрілу ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки Росія запустила:
- 440 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Близько 280 із них були "Шахедами";
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;
- 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області Росії;
- чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей Росії;
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Основним напрямком удару, як пишуть Повітряні сили, був Київ.
До відбиття повітряного нападу залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10 ранку, згідно з попередніми даними, знешкоджено 428 засобів повітряного нападу ворога, серед яких:
- 262 були збиті вогневими засобами;
- 166 - локаційно втрачені.
Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знешкодила:
- 239 дронів - вогневими засобами й 163 - подавлені РЕБ;
- дві аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);
- 15 крилатих ракет Х-101;
- вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 локаційно втрачена);
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П (локаційно втрачена).
Під час атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 10 локаціях, а падіння уламків - у 34 локаціях.
Масований обстріл у ніч на 17 червня
Цієї ночі РФ вдалась до масованого обстрілу України. Найбільше від атаки постраждали Київ та Одеса.
У Києві один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу у столиці більше десятка загиблих й сотні поранених. Серед загиблих - громадянин США.
В Одесі в результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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