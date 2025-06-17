Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 17 червня Російська Федерація (РФ) вдалась до чергової комбінованої атаки проти України. Під час обстрілу ворог випустив 472 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 10 локаціях, а падіння уламків - у 34 локаціях.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона (ППО) знешкодила:

Станом на 10 ранку, згідно з попередніми даними, знешкоджено 428 засобів повітряного нападу ворога , серед яких:

Основним напрямком удару, як пишуть Повітряні сили, був Київ .

Під час атаки Росія запустила:

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі РФ вдалась до масованого обстрілу України. Найбільше від атаки постраждали Київ та Одеса.

У Києві один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу у столиці більше десятка загиблих й сотні поранених. Серед загиблих - громадянин США.

В Одесі в результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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