"Укрзалізниця" перебудує маршрути до прифронтових міст: частину шляху замінять автобуси

"Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики", - заявив Перцовський.

За його словами,ворог продовжує полювати за локомотивами, вагонами і руховим складом, але попри це компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.

"Просимо всіх пасажирів дослухатися й до вказівок поїзних бригад і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходитися автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", - додав він.

Удари по залізниці

Сьогодні вдень россійська армія завдала подвійного удару по потягах на вокзалі у місті Шостка. Вже відомо про близько 30 потсраждалих, з яких троє - діти. Після удару РФ "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.

