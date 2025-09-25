Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" затримуються - список рейсів

У Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли. Рух поїздів затримується, пасажири перебувають в укриттях, постраждалих поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Унаслідок атак противника в ніч на 25 вересня на інфраструктуру Миколаївської та Кіровоградської областей частково порушено електропостачання залізничних ділянок.

Повідомляють, що всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, а також №8/7 Одеса - Харків перебувають у безпечних укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Затримки поїздів

Крім того, за маршрутами №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса також можливі затримки через знеструмлені ділянки. На всі постраждалі від обстрілу лінії направлено резервні тепловози, щоб забезпечити продовження руху поїздів.

Дії залізничників

Співробітники залізниці оцінюють збитки в міру закінчення обстрілів і вживають заходів для безпечної доставки пасажирів. Попри затримки, транспортна служба гарантує, що всі поїзди будуть довезені до кінцевих пунктів, як зазвичай.