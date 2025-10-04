"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города: часть пути заменят автобусы

Российская армия продолжает "охотиться" за подвижным составом "Укрзализныци". Поэтому в прифронтовых регионах будут перестроены маршруты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона.
"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами... Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", - заявил Перцовский.
По его словам, враг продолжает охотиться за локомотивами, вагонами и подвижным составом, но несмотря на это компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами.
"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", - добавил он.
Сегодня днем российская армия нанесла двойной удар по поездам на вокзале в городе Шостка. Уже известно об около 30 пострадавших, из которых трое - дети. После удара РФ "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.
Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили. А 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.
Ранее глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.