"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города: часть пути заменят автобусы

"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами... Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", - заявил Перцовский.

По его словам, враг продолжает охотиться за локомотивами, вагонами и подвижным составом, но несмотря на это компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами.

"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", - добавил он.

Удары по железной дороге

Сегодня днем российская армия нанесла двойной удар по поездам на вокзале в городе Шостка. Уже известно об около 30 пострадавших, из которых трое - дети. После удара РФ "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.