RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города: часть пути заменят автобусы

Иллюстративное фото: "Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия продолжает "охотиться" за подвижным составом "Укрзализныци". Поэтому в прифронтовых регионах будут перестроены маршруты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире телемарафона.

"Это наши прифронтовые регионы, которые подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами... Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", - заявил Перцовский.

По его словам, враг продолжает охотиться за локомотивами, вагонами и подвижным составом, но несмотря на это компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами.

"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", - добавил он.

Удары по железной дороге

Сегодня днем российская армия нанесла двойной удар по поездам на вокзале в городе Шостка. Уже известно об около 30 пострадавших, из которых трое - дети. После удара РФ "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов 4 и 5 октября в регионе.

Подробно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.

 

Также мы писали, что россияне активизировали удары по украинской железной дороге. Так, 17 сентября Россия ударила по подстанциям "Укрзализныци". В результате чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили. А 25 сентября в Николаевской и Кировоградской областях были обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

Ранее глава "Укрзализныци" рассказал, что у России новая тактика - вражеские "Шахеды" теперь охотятся на локомотивы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВойна в Украине