"Укрзалізниця" оновила розклад поїздів: зміни на 17 і 18 березня

23:54 16.03.2026 Пн
Пасажирам слід ретельно відстежувати розклад поїздів, щоб вчасно змінити свій маршрут
aimg Никончук Анастасія
Фото: "Укрзаліниця" (GettyImages)

В "Укрзалізниці" повідомили про оновлення руху приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У компанії пояснили, що зміни запроваджують через постійні обстріли та необхідність зосередити рухомий склад на найбезпечніших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить на модель PSO: що це означає для бізнесу та пасажирів

Які рейси скасують із 17 березня

Незважаючи на складну ситуацію з безпекою, залізничники продовжують шукати варіанти для збереження сполучення між населеними пунктами. При цьому частину маршрутів тимчасово прибирають із розкладу.

Із 17 березня пасажирам рекомендують планувати поїздки без таких рейсів: №6479 Мирова - Марганець; №6492/6491 Марганець - Запоріжжя-1; №6494/6493 Запоріжжя-1 - Марганець; №6076 Марганець - Запоріжжя-2; №6075 Запоріжжя-2 - Марганець; №6498/6497 Марганець - Запоріжжя-1.

Також скасовуються поїзди №6451/6452 і №6455/6456 Кривий Ріг-Головний - Інгулець, №6453/6454 і №6457/6458 Інгулець - Кривий Ріг-Головний, №6537 Дніпро-Головний - Кривий Ріг-Головний, №6412 Кривий Ріг-Головний - Апостолове і №6413 Апостолове - Кривий Ріг-Головний.

Крім того, не курсуватимуть рейси №6471 і №6473 Нікополь - Кривий Ріг, а також №6472 і №6474 Кривий Ріг - Нікополь.

Обмеження маршрутів окремих поїздів

З 17 березня частина поїздів ходитиме за скороченим маршрутом. Зокрема, рейси №6405, №6408 і №6409 прямуватимуть тільки до станції Лошкарьовка замість Апостолового.

Також змінять напрямок руху поїзда №6485, який курсуватиме за маршрутом Кривий Ріг-Головний - Тимкове замість Нікополь - Тимкове. Поїзд №6476 прямуватиме Тимкове - Кривий Ріг-Головний замість Тимкове - Нікополь.

З 18 березня скасовується рейс №6032 Кривий Ріг-Головний - Дніпро-Головний. Крім того, поїзд №6402 курсуватиме за маршрутом Лошкарьовка - Дніпро-Лоцманська замість Апостолове - Дніпро-Лоцманська.

Обмеження також зберігаються на Харківщині

У компанії додали, що на Харківщині продовжить діяти скорочена кількість приміських рейсів на ділянках Мерчик - Харків, Мерчик - Люботин, Огульці - Харків та Огульці - Люботин.

Пасажирам пропонують користуватися рейсами №6136 Мерчик - Харків-Пас., №6307 Харків-Пас. - Мерчик, №6222 Мерчик - Люботин, №6305 Харків-Пас. - Огульці, №7012 Полтава-Південна - Суми, №6318 Мерчик - Харків-Пас., №6319 Харків-Пас. - Мерчик, №6322 Мерчик - Харків-Пас., №6321 Нова Баварія - Огульці та №6330 Огульці - Люботин.

Залізничники просять пасажирів враховувати оновлену інформацію під час планування поїздок.

Нагадуємо, що ввечері в понеділок, 16 березня, у Львові прогримів вибух. Після цього на одній із міських парковок загорівся автобус.

Зазначимо, що в Рівненській області українські правоохоронці затримали двох заступників керівників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони вимагали хабар у представника бурштинового бізнесу.

Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою