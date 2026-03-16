ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" обновила расписание поездов: изменения на 17 и 18 марта

23:54 16.03.2026 Пн
2 мин
Пассажирам следует тщательно отслеживать рассписания поездов, чтобы вовремя изменить свой маршрут
aimg Никончук Анастасия
"Укрзализныця" обновила расписание поездов: изменения на 17 и 18 марта Фото: "Укрзалиныця" (GettyImages)

В "Укрзализныце" сообщили об обновлении движения пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях. В компании пояснили, что изменения вводят из-за постоянных обстрелов и необходимости сосредоточить подвижной состав на наиболее безопасных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Читайте также: "Укрзалізниця" переходить на модель PSO: що це значить для бізнесу та пасажирів

Какие рейсы отменят с 17 марта

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожники продолжают искать варианты для сохранения сообщения между населенными пунктами. При этом часть маршрутов временно убирают из расписания.

С 17 марта пассажирам рекомендуют планировать поездки без таких рейсов: №6479 Мирова – Марганец; №6492/6491 Марганец – Запорожье-1; №6494/6493 Запорожье-1 – Марганец; №6076 Марганец – Запорожье-2; №6075 Запорожье-2 – Марганец; №6498/6497 Марганец – Запорожье-1.

Также отменяются поезда №6451/6452 и №6455/6456 Кривой Рог-Главный – Ингулец, №6453/6454 и №6457/6458 Ингулец – Кривой Рог-Главный, №6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, №6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово и №6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный.

Кроме того, не будут курсировать рейсы №6471 и №6473 Никополь – Кривой Рог, а также №6472 и №6474 Кривой Рог – Никополь.

Ограничения маршрутов отдельных поездов

С 17 марта часть поездов будет ходить по сокращенному маршруту. В частности, рейсы №6405, №6408 и №6409 будут следовать только до станции Лошкаревка вместо Апостолово.

Также изменят направление движения поезда №6485, который будет курсировать по маршруту Кривой Рог-Главный – Тимкове вместо Никополь – Тимкове. Поезд №6476 будет следовать Тимкове – Кривой Рог-Главный вместо Тимкове – Никополь.

С 18 марта отменяется рейс №6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный. Кроме того, поезд №6402 будет курсировать по маршруту Лошкаревка – Днепр-Лоцманская вместо Апостолово – Днепр-Лоцманская.

Ограничения также сохраняются на Харьковщине

В компании добавили, что на Харьковщине продолжит действовать сокращенное количество пригородных рейсов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков и Огульцы – Люботин.

Пассажирам предлагают пользоваться рейсами №6136 Мерчик – Харьков-Пасс., №6307 Харьков-Пасс. – Мерчик, №6222 Мерчик – Люботин, №6305 Харьков-Пасс. – Огульцы, №7012 Полтава-Южная – Сумы, №6318 Мерчик – Харьков-Пасс., №6319 Харьков-Пасс. – Мерчик, №6322 Мерчик – Харьков-Пасс., №6321 Новая Бавария – Огульцы и №6330 Огульцы – Люботин.

Железнодорожники просят пассажиров учитывать обновленную информацию при планировании поездок.

Напоминаем, что вечером в понедельник, 16 марта, во Львове прогремел взрыв. После этого на одной из городских парковок загорелся автобус.

Отметим, что в Ровенской области украинские правоохранители задержали двух заместителей руководителей областных управлений СБУ. По данным следствия, они требовали взятку у представителя янтарного бизнеса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
