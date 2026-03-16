"Укрзализныця" обновила расписание поездов: изменения на 17 и 18 марта

В "Укрзализныце" сообщили об обновлении движения пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях. В компании пояснили, что изменения вводят из-за постоянных обстрелов и необходимости сосредоточить подвижной состав на наиболее безопасных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныцы".

Какие рейсы отменят с 17 марта

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожники продолжают искать варианты для сохранения сообщения между населенными пунктами. При этом часть маршрутов временно убирают из расписания.

С 17 марта пассажирам рекомендуют планировать поездки без таких рейсов: №6479 Мирова – Марганец; №6492/6491 Марганец – Запорожье-1; №6494/6493 Запорожье-1 – Марганец; №6076 Марганец – Запорожье-2; №6075 Запорожье-2 – Марганец; №6498/6497 Марганец – Запорожье-1.

Также отменяются поезда №6451/6452 и №6455/6456 Кривой Рог-Главный – Ингулец, №6453/6454 и №6457/6458 Ингулец – Кривой Рог-Главный, №6537 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный, №6412 Кривой Рог-Главный – Апостолово и №6413 Апостолово – Кривой Рог-Главный.

Кроме того, не будут курсировать рейсы №6471 и №6473 Никополь – Кривой Рог, а также №6472 и №6474 Кривой Рог – Никополь.

Ограничения маршрутов отдельных поездов

С 17 марта часть поездов будет ходить по сокращенному маршруту. В частности, рейсы №6405, №6408 и №6409 будут следовать только до станции Лошкаревка вместо Апостолово.

Также изменят направление движения поезда №6485, который будет курсировать по маршруту Кривой Рог-Главный – Тимкове вместо Никополь – Тимкове. Поезд №6476 будет следовать Тимкове – Кривой Рог-Главный вместо Тимкове – Никополь.

С 18 марта отменяется рейс №6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный. Кроме того, поезд №6402 будет курсировать по маршруту Лошкаревка – Днепр-Лоцманская вместо Апостолово – Днепр-Лоцманская.

Ограничения также сохраняются на Харьковщине

В компании добавили, что на Харьковщине продолжит действовать сокращенное количество пригородных рейсов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков и Огульцы – Люботин.

Пассажирам предлагают пользоваться рейсами №6136 Мерчик – Харьков-Пасс., №6307 Харьков-Пасс. – Мерчик, №6222 Мерчик – Люботин, №6305 Харьков-Пасс. – Огульцы, №7012 Полтава-Южная – Сумы, №6318 Мерчик – Харьков-Пасс., №6319 Харьков-Пасс. – Мерчик, №6322 Мерчик – Харьков-Пасс., №6321 Новая Бавария – Огульцы и №6330 Огульцы – Люботин.

Железнодорожники просят пассажиров учитывать обновленную информацию при планировании поездок.