"Укрзалізниця" оновила графіки руху через обстріли РФ: як курсуватимуть поїзди з 22 січня

Фото: у компанії оновили години відправлення та прибуття (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Маловічко Юлія

Вночі 22 січня стає актуальним оновлений графік руху поїздів "Укрзалізниці". Понад сто потягів далекого сполучення та ще стільки ж регіональних та приміських вирушатимуть за зміненим розкладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Сьогодні вночі набирає силу оновлений графік руху "Укрзалізниці". 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом", - повідомили в УЗ.

Оновлений графік руху поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних табло на вокзалах.  

У квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просять бути уважними і звірити час на офіційних каналах "Укрзалізниці".

Також у компанії наголошують на двох оновлених маршрутах: "Київ - Будапешт" та "Київ - Відень". Якщо ви придбали квиток на один із цих поїздів, зауважте змінений графік вирушення: 

• №9 Київ - Будапешт (09:43 замість 11:05)
• №749 Київ - Відень (12:33 замість 13:05).

 

 

 

Раніше ми повідомляли, що на заході України у другій половині січня тимчасово скасовують низку приміських поїздів через ремонтні роботи.

Зазначимо, що окупанти завдають ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України, з-за чого УЗ доводиться відновлювати пошкодження та змінювати графіки руху поїздів.

Наприклад, 11 січня повідомлялось, що під час ворожого удару було травмовано машиніста та його помічника, працівника вантажного локомотива.

