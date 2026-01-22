"Укрзалізниця" оновила графіки руху через обстріли РФ: як курсуватимуть поїзди з 22 січня

"Сьогодні вночі набирає силу оновлений графік руху "Укрзалізниці". 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим розкладом", - повідомили в УЗ.

Оновлений графік руху поїзда можна дізнатися в застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних табло на вокзалах.

У квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття. Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просять бути уважними і звірити час на офіційних каналах "Укрзалізниці".

Також у компанії наголошують на двох оновлених маршрутах: "Київ - Будапешт" та "Київ - Відень". Якщо ви придбали квиток на один із цих поїздів, зауважте змінений графік вирушення:

• №9 Київ - Будапешт (09:43 замість 11:05)

• №749 Київ - Відень (12:33 замість 13:05).