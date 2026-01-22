УЗ обновила графики движения из-за обстрелов РФ: как будут курсировать поезда с 22 января

Ночью 22 января стает актуальным обновленный график движения поездов "Укрзализныци". Более ста поездов дальнего следования и еще столько же региональных и пригородных будут отправляться по измененному расписанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Сегодня ночью набирает силу обновленный график движения "Укрзализныци". 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному расписанию", - сообщили в УЗ.
Обновленный график движения поезда можно узнать в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на информационных табло на вокзалах.
В билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просят быть внимательными и сверить время на официальных каналах "Укрзализныци".
Также в компании отмечают два обновленных маршрутах: "Киев - Будапешт" и "Киев - Вена". Если вы приобрели билет на один из этих поездов, заметьте измененный график отправления:
- №9 Киев - Будапешт (09:43 вместо 11:05)
- №749 Киев - Вена (12:33 вместо 13:05).
Ранее мы сообщали, что на западе Украины во второй половине января временно отменяют ряд пригородных поездов из-за ремонтных работ.
Отметим, что оккупанты наносят удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины, из-за чего УЗ приходится восстанавливать повреждения и менять графики движения поездов.
Например, 11 января сообщалось, что во время вражеского удара были травмированы машинист и его помощник, работник грузового локомотива.