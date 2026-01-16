ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні

П'ятниця 16 січня 2026 11:46
UA EN RU
Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні Фото: "Укрзалізниця" скасовує частину приміських поїздів у січні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

На заході України у другій половині січня тимчасово скасовують низку приміських поїздів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Обмеження стосуються Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

Де і коли не курсуватимуть приміські поїзди

Тимчасові скасування заплановані з 16 по 31 січня (окремі рейси - також 1 лютого).

16, 21 та 23 січня:

  • №6251 Тернопіль - Козова;
  • №6254 Козова - Тернопіль.

16, 17, 30, 31 січня:

  • №6002/6001 Львів - Рава-Руська.

17, 18, 31 січня, 1 лютого:

  • №6001/6002 Рава-Руська - Львів.

16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:

  • №6361 Здолбунів - Луцьк.

17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:

  • №6352 Луцьк - Здолбунів.

17, 18, 25, 31 січня:

  • №6473 Чернівці - Вадул-Сірет;
  • №6474 Вадул-Сірет - Чернівці.

17, 18, 24, 25 та 31 січня:

  • №6576 Батьово - Берегово;
  • №6579 Берегово - Батьово.

17, 25, 31 січня:

  • №6062 Львів - Ходорів;
  • №6067 Ходорів - Львів;
  • №6411 Івано-Франківськ - Ходорів;
  • №6414 Ходорів - Івано-Франківськ.

17 та 24 січня:

  • №6052 Львів - Стоянів.

18 та 25 січня:

  • №6051 Стоянів - Львів.

17, 18, 24 та 25 січня:

  • №6370 Стоянів - Ківерці;
  • №6369 Ківерці - Стоянів;
  • №6379 Ківерці - Радехів;
  • №6380 Радехів - Ківерці.

20, 22 січня: № 6113 Львів - Мостиська-2.

21, 23 січня: №6102 Мостиська-2 - Львів.

27, 29 січня: №6119 Львів - Мостиська-2.

28, 30 січня: №6106 Мостиська-2 - Львів.

21, 24, 28, 31 січня:

  • №6131 Стрий - Самбір;
  • №6136 Самбір - Стрий.

21, 25 та 29 січня:

  • №6311 Ковель - Вижва;
  • №6314 Вижва - Ковель.

21 та 29 січня:

  • №6452 Коломия - Заліщики;
  • №6451 Заліщики - Коломия.

22 та 27 січня:

  • №6206 Тернопіль - Підволочиськ;
  • №6205 Підволочиськ - Тернопіль;
  • №6092 Львів - Здолбунів;
  • №6093 Здолбунів - Львів.

Що радять пасажирам

В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням змін, адже перелік рейсів та дати скасувань різняться залежно від напрямку.

Актуальну інформацію рекомендують уточнювати перед поїздкою - у довідкових сервісах перевізника або в застосунку.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графіки руху та з 8 січня відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням від 22 січня 2026 року. За новим розкладом курсуватимуть поїзди далекого та приміського сполучення, щоб підвищити безпеку й пунктуальність руху.

Також РБК-Україна розповідає, що у 2025 році пасажири "Укрзалізниці" значно частіше забували речі в поїздах, ніж роком раніше. Кількість звернень щодо загубленого майна зросла більш ніж на 20%. Найчастіше губили гаджети й одяг, але траплялися й незвичні знахідки - від дитячих іграшок до шаблі та переносного холодильника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Поїзди
Новини
В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять
В Україні змінюють правила комендантської години: що дозволять
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу