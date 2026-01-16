Низка приміських поїздів не курсуватиме: де і коли скасовують рейси у січні
На заході України у другій половині січня тимчасово скасовують низку приміських поїздів через ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Обмеження стосуються Львівської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.
Де і коли не курсуватимуть приміські поїзди
Тимчасові скасування заплановані з 16 по 31 січня (окремі рейси - також 1 лютого).
16, 21 та 23 січня:
- №6251 Тернопіль - Козова;
- №6254 Козова - Тернопіль.
16, 17, 30, 31 січня:
- №6002/6001 Львів - Рава-Руська.
17, 18, 31 січня, 1 лютого:
- №6001/6002 Рава-Руська - Львів.
16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:
- №6361 Здолбунів - Луцьк.
17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:
- №6352 Луцьк - Здолбунів.
17, 18, 25, 31 січня:
- №6473 Чернівці - Вадул-Сірет;
- №6474 Вадул-Сірет - Чернівці.
17, 18, 24, 25 та 31 січня:
- №6576 Батьово - Берегово;
- №6579 Берегово - Батьово.
17, 25, 31 січня:
- №6062 Львів - Ходорів;
- №6067 Ходорів - Львів;
- №6411 Івано-Франківськ - Ходорів;
- №6414 Ходорів - Івано-Франківськ.
17 та 24 січня:
- №6052 Львів - Стоянів.
18 та 25 січня:
- №6051 Стоянів - Львів.
17, 18, 24 та 25 січня:
- №6370 Стоянів - Ківерці;
- №6369 Ківерці - Стоянів;
- №6379 Ківерці - Радехів;
- №6380 Радехів - Ківерці.
20, 22 січня: № 6113 Львів - Мостиська-2.
21, 23 січня: №6102 Мостиська-2 - Львів.
27, 29 січня: №6119 Львів - Мостиська-2.
28, 30 січня: №6106 Мостиська-2 - Львів.
21, 24, 28, 31 січня:
- №6131 Стрий - Самбір;
- №6136 Самбір - Стрий.
21, 25 та 29 січня:
- №6311 Ковель - Вижва;
- №6314 Вижва - Ковель.
21 та 29 січня:
- №6452 Коломия - Заліщики;
- №6451 Заліщики - Коломия.
22 та 27 січня:
- №6206 Тернопіль - Підволочиськ;
- №6205 Підволочиськ - Тернопіль;
- №6092 Львів - Здолбунів;
- №6093 Здолбунів - Львів.
Що радять пасажирам
В Укрзалізниці просять пасажирів завчасно перевіряти розклад і планувати поїздки з урахуванням змін, адже перелік рейсів та дати скасувань різняться залежно від напрямку.
Актуальну інформацію рекомендують уточнювати перед поїздкою - у довідкових сервісах перевізника або в застосунку.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновила графіки руху та з 8 січня відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням від 22 січня 2026 року. За новим розкладом курсуватимуть поїзди далекого та приміського сполучення, щоб підвищити безпеку й пунктуальність руху.
