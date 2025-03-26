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"Укрзалізниця" обіцяє компенсувати незручності пасажирам через хакерську атаку: деталі

Середа 26 березня 2025 19:38
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"Укрзалізниця" обіцяє компенсувати незручності пасажирам через хакерську атаку: деталі Фото: "Укрзалізниця" обіцяє компенсацію пасажирам за незручності внаслідок хакерської атаки (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати роботу систем після хакерської атаки, яка заблокувала онлайн-продаж квитків. Для пасажирів компанія запровадила кілька компенсацій.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії обіцяють компенсувати незручності пасажирам, які змушені купувати паперові квитки в касах. Йдеться про період, коли недоступні онлайн-сервіси "Укрзалізниці".

Зокрема, власники квитків, придбаних у період технічних збоїв, можуть:

  • безкоштовно скористатися платними залами очікування,
  • отримати чай у поїзді.

Крім того, пасажирам радять зберегти квитки - після відновлення системи на них чекатимуть додаткові "компліменти" від "Укрзалізниці" та партнерів.

Щоб задовольнити попит, компанія відкрила додаткові каси: три у Києві, дві у Вінниці та одну у Львові. Вони працюють без технічних перерв та обідніх пауз.

Над відновленням роботи систем залізниці цілодобово працюють IT-фахівці "Укрзалізниці", кібердепартамент СБУ, Держспецзв’язку, CERT-UA та спеціалісти "Київстар".

Нагадаємо, внаслідок масштабної кібератаки 23 березня 2025 року онлайн-системи "Укрзалізниці" стали недоступними для купівлі квитків. Спеціалісти компанії разом із партнерами та державними органами працюють над відновленням сервісів, але точна дата їх відновлення поки невідома. Пасажирам рекомендується купувати квитки в касах вокзалів або безпосередньо у поїздах. Попри кібератаку, усі поїзди продовжують курсувати за графіком.

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Укрзалізниця Поїзди
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