Чому квитки на поїзд не можна купити онлайн і коли УЗ відновить послугу

"Укрзалізниця" продовжує працювати над відновленням своїх систем після кібератаки. Купити квитки на поїзд онлайн поки неможливо.

Чому зараз не можна купити квитки онлайн та коли "Укрзалізниця" відновить сервіси, розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення компанії.

Чому не працюють онлайн-сервіси "Укрзалізниці"

Через масштабну кібератаку, яка сталася 23 березня, онлайн-системи "Укрзалізниці" наразі недоступні для купівлі квитків. Спеціалісти компанії активно працюють над відновленням сервісу, але поки що пасажири можуть придбати квитки лише через каси вокзалів або безпосередньо у потязі.

У компанії зазначають, що остання кібератака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева. Через це до процесу відновлення залучені не лише фахівці "Укрзалізниці", а й партнери, кібердепартамент СБУ та Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події (CERT-UA), що діє при Держспецзв’язку. Перед тим, як відновити роботу сервісу, усі ці фахівці мають протестувати його на можливі вразливості.

Коли сервіси відновлять роботу

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону 25 березня повідомив, що відновлення онлайн-продажу триватиме ще деякий час. Він зазначив, що не хоче поки говорити чіткої дати відновлення сервісів.

На сьогодні, 25 березня, пасажирам, які планують поїздки на найближчі дні, рекомендується купувати квитки в касах. Ті, хто не встигає зробити це до відправлення потяга, зможуть оформити квиток безпосередньо в потязі. Якщо ж пасажиру відмовлять у продажі квитка, потрібно звернутися до начальника поїзда. У випадку повторної відмови можна звернутись на гарячу лінію або в чати соціальних мереж, які моніторять 24/7.

Як кібератака вплинула на курсування поїздів

Важливо зазначити, що всі поїзди продовжують курсувати за графіком, незважаючи на кібератаку. Окрім того, пасажири, які раніше придбали квитки онлайн, не повинні їх роздруковувати, оскільки система резерву баз даних працює в штатному режимі, і провідники можуть посадити пасажирів на підставі електронної версії квитка.

"Укрзалізниця" наголошує, що для пасажирів, які хочуть повернути квитки через технічні проблеми, створена онлайн-платформа для повернення квитків, на яку можна надіслати заявку.

Протягом наступних днів, після відновлення онлайн-сервісів, пасажири зможуть безперешкодно придбати квитки через інтернет.