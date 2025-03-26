"Укрзализныця" обещает компенсировать неудобства пассажирам из-за хакерской атаки: детали
"Укрзализныця" продолжает восстанавливать работу систем после хакерской атаки, которая заблокировала онлайн-продажу билетов. Для пассажиров компания ввела несколько компенсаций.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании обещают компенсировать неудобства пассажирам, которые вынуждены покупать бумажные билеты в кассах. Речь идет о периоде, когда недоступны онлайн-сервисы "Укрзализныци".
В частности, владельцы билетов, приобретенных в период технических сбоев, могут:
- бесплатно воспользоваться платными залами ожидания,
- получить чай в поезде.
Кроме того, пассажирам советуют сохранить билеты - после восстановления системы их будут ждать дополнительные "комплименты" от "Укрзализныци" и партнеров.
Чтобы удовлетворить спрос, компания открыла дополнительные кассы: три в Киеве, две в Виннице и одну во Львове. Они работают без технических перерывов и обеденных пауз.
Над восстановлением работы систем железной дороги круглосуточно работают IT-специалисты "Укрзализныци", кибердепартамент СБУ, Госспецсвязи, CERT-UA и специалисты "Киевстар".
Напомним, в результате масштабной кибератаки 23 марта 2025 года онлайн-системы "Укрзализныци" стали недоступными для покупки билетов. Специалисты компании вместе с партнерами и государственными органами работают над восстановлением сервисов, но точная дата их восстановления пока неизвестна. Пассажирам рекомендуется покупать билеты в кассах вокзалов или непосредственно в поездах. Несмотря на кибератаку, все поезда продолжают курсировать по графику.
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