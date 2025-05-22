"Укрзалізниця" екстрено зупинила рух на маршруті через Карпати: в чому причина

"Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці "Ясіня-Вороненко", - повідомили в компанії.

За даними залізничників, відправку поїзда №96 "Рахів - Київ" зі станції "Ясіня" наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години.

"Залізничники вже досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на зниженій швидкості під диспетчерським контролем", - наголосили в УЗ.

Водночас в "Укрзалізниці" пояснили, що їм буде потрібен час для повноцінного ремонту дільниці, і у зв'язку з цим усі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію.

"Точний перелік змін і статус ремонтних робіт опублікуємо згодом, слідкуйте за офіційними каналами "Укрзалізниці", - додали в компанії.