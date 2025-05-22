"Укрзализныця" экстренно остановила движение на маршруте через Карпаты: в чем причина

"Из-за провала земной породы и просадки пути временно перекрыто движение на участке "Ясиня-Вороненко", - сообщили в компании.

По данным железнодорожников, отправка поезда №96 "Рахов - Киев" со станции "Ясиня" пока задержана. Ориентировочное время задержки составит 4 часа.

"Железнодорожники уже исследуют полотно и приступают к ремонтным работам, чтобы гарантировать безопасный проезд для поезда №96 на пониженной скорости под диспетчерским контролем", - отметили в УЗ.

В то же время в "Укрзализныце" объяснили, что им потребуется время для полноценного ремонта участка, и в связи с этим все поезда раховского направления изменят свою конечную станцию.

"Точный перечень изменений и статус ремонтных работ опубликуем позже, следите за официальными каналами "Укрзализныци", - добавили в компании.