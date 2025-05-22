УЗ продовжила курсування популярного поїзда "Чернівці - Львів": розклад на червень

У червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Пасажирів, як і раніше, перевозитиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Зазначимо, квитки можна купити за 10 днів до поїздки:

Потяг курсуватиме з 6 по 9, 14 по 16, 22 та 23, а також з 27 по 30 червня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд із Чернівців до Львова напередодні Великодня. Він мав курсувати до кінця квітня у дні з підвищеним попитом. Через високий попит серед пасажирів курсування поїзда продовжили до кінця травня.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня. Він матиме зупинки в Кам’янському та Смілі, складатиметься з купейних і СВ-вагонів.

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