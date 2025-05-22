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УЗ продовжила курсування популярного поїзда "Чернівці - Львів": розклад на червень

Четвер 22 травня 2025 18:34
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УЗ продовжила курсування популярного поїзда "Чернівці - Львів": розклад на червень Фото: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Чернівців до Львова на червень (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Пасажирів, як і раніше, перевозитиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Графік рейсів

Потяг курсуватиме з 6 по 9, 14 по 16, 22 та 23, а також з 27 по 30 червня.

Поїзд №801 "Чернівці - Львів":

  • відправлення із Чернівців о 06:32,
  • врибуття до Львова - о 11:19.

Змінилися часи зупинок у Коломиї (08:05–08:09) та Івано-Франківську (08:53–08:58).

Поїзд №802 "Львів - Чернівці":

  • відправлення зі Львова о 17:20,
  • прибуття до Чернівців - о 22:07.

Зазначимо, квитки можна купити за 10 днів до поїздки:

  • у мобільному застосунку УЗ,
  • на booking.uz.gov.ua,
  • в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд із Чернівців до Львова напередодні Великодня. Він мав курсувати до кінця квітня у дні з підвищеним попитом. Через високий попит серед пасажирів курсування поїзда продовжили до кінця травня.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня. Він матиме зупинки в Кам’янському та Смілі, складатиметься з купейних і СВ-вагонів.

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Укрзалізниця Львів Чернівці Поїзди
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