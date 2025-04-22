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Додатковий поїзд "Чернівці - Львів" курсуватиме ще місяць: всі дати і зупинки

Вівторок 22 квітня 2025 17:44
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Додатковий поїзд "Чернівці - Львів" курсуватиме ще місяць: всі дати і зупинки Фото: "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Чернівців до Львова на травень (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У травні 2025 року регіональний поїзд №802/801 "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсувати через високий попит серед пасажирів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд курсуватиме 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Графік руху поїзда "Чернівці - Львів - Чернівці"

Поїзд №802 "Чернівці - Львів" відправлятиметься з Чернівців о 06:32, до Львова прибуватиме об 11:19. Зупинки: Снятин (07:19-07:29), Коломия (08:04-08:07), Івано-Франківськ (08:54-08:58), Ходорів (10:04-10:06).

Поїзд №801 "Львів - Чернівці" відправлятиметься зі Львова о 17:20, а до Чернівців прибуватиме о 22:07. Зупинки: Ходорів (18:37-18:39), Івано-Франківськ (19:47-19:56), Коломия (20:56-20:58), Снятин (21:31-21:33).

На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який вирізняється тишею, плавністю руху та комфортними сидіннями.

Квитки з’являться у продажу за 10 діб до відправлення - у застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила додатковий регіональний поїзд між Чернівцями та Львовом на період Великодніх свят. Він курсує 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" на пікові дні весни. Поїзд курсуватиме 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня 2025 року. Він зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

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