Додатковий поїзд "Чернівці - Львів" курсуватиме ще місяць: всі дати і зупинки

У травні 2025 року регіональний поїзд №802/801 "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсувати через високий попит серед пасажирів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю" .

Квитки з’являться у продажу за 10 діб до відправлення - у застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

На маршруті продовжить курсувати сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, який вирізняється тишею, плавністю руху та комфортними сидіннями.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила додатковий регіональний поїзд між Чернівцями та Львовом на період Великодніх свят. Він курсує 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №159/160 "Київ - Трускавець - Київ" на пікові дні весни. Поїзд курсуватиме 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня 2025 року. Він зупинятиметься у Львові та Дрогобичі.

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