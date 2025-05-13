"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Київ - Дніпро": дати та розклад
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Поїзд курсуватиме за таким графіком:
- з Києва - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:36;
- з Дніпра - 16, 18, 25 травня та 1 червня, відправлення о 08:15, прибуття до Києва о 16:17.
Поїзд зупинятиметься в обох напрямках на станції Кам’янське, а також у напрямку до столиці - на станції ім. Тараса Шевченка (м. Сміла).
Вагони і місця
Поїзд сформований із купейних вагонів з місцями для сидіння, а також вагонів класу СВ зі спальними місцями.
У купейних вагонах місця розподілено так:
- непарні - біля вікна,
- парні - біля проходу(дверей купе).
Квитки вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та у залізничних касах.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути приміських поїздів на Сумщині через загрозу безпеці у районах Білопілля та Ворожби. Із 10 травня поїзди №6101, 6102, 6103/6104 та 6105 курсуватимуть за новими напрямками з кінцевими станціями у Путивлі, а не у Ворожбі. Рух поїздів далекого сполучення, зокрема "Суми - Київ", залишається без змін. Компанія запевняє, що пасажири перебувають у безпеці.
Нагадаємо, в Україні розпочався сезон роботи дитячих залізниць. РБК-Україна розповідало, де та за яким графіком вони працюють.
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