"Укрзалізниця" додала жіночі вагони ще на трьох маршрутах: список поїздів

17:01 24.04.2026 Пт
Як знайти спеціальні місця в застосунку УЗ?
aimg Тетяна Веремєєва
"Укрзалізниця" додала жіночі вагони ще на трьох маршрутах: список поїздів Фото: Жіночі купе (Getty Images)

"Укрзалізниця" розширює кількість жіночих вагонів у поїздах через те, що вони користуються високим попитом серед пасажирів. З 1 травня такі купе з’являться ще на трьох маршрутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Читайте також: Найпопулярніші маршрути УЗ: куди українці їздять найчастіше у 2026 році

Де з’являться нові жіночі вагони

Із 1 травня жіночі купе додадуть у поїзди:

  • №7 Харків - Одеса,
  • №12 Львів - Одеса,
  • №92 Львів - Київ.

Квитки на них уже доступні у продажу.

Що потрібно знати про жіночі купе

Жіночі вагони - це звичайні купейні вагони без додаткових умов чи переплат. Вони завжди мають номер 5 у складі поїзда, а також їх окремо позначають у застосунку. Місця у таких вагонах призначені для жінок і дітей.

У компанії пояснюють, що жіночі вагони залишаються одними з найпопулярніших серед пасажирів. Зокрема:

  • середня заповнюваність перевищує 92%;
  • на окремих рейсах показники сягають ще вищих значень;
  • рівень задоволеності пасажирок (NPS) - близько 87%.

На яких маршрутах вони вже є

З урахуванням нових рейсів, жіночі вагони курсуватимуть на низці популярних напрямків, серед яких:

  • №1/2 Харків - Ворохта,
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород,
  • №5/6 Запоріжжя - Ясіня,
  • №15/16 Харків - Ясіня,
  • №17/18 Харків - Ужгород,
  • №22/21 Львів - Харків,
  • №26/25 Одеса - Ясіня,
  • №29/30 Київ - Ужгород,
  • №38/37 Київ - Запоріжжя,
  • №41/42 Дніпро - Трускавець,
  • №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ,
  • №75/76 Київ - Кривий Ріг,
  • №81/82 Київ - Ужгород,
  • №95/96 Київ - Рахів,
  • №98/97 Ковель - Київ,
  • №7 Харків - Одеса,
  • №12 Львів - Одеса,
  • №92 Львів - Київ.

Раніше РБК-Україна розповідало, які послуги можуть отримати пасажири поїздів "Укрзалізниці". Частина з них входить у вартість квитка (вода, туалети, аптечка, багаж), а інші - платні (їжа, постіль, Wi-Fi). Також у швидкісних поїздах перелік сервісів ширший і залежить від типу рейсу.

Також ми детально розповідали, у яких поїздах та на яких умовах пасажири можуть користуватися Wi-Fi.

Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським