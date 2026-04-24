"Укрзалізниця" додала жіночі вагони ще на трьох маршрутах: список поїздів
"Укрзалізниця" розширює кількість жіночих вагонів у поїздах через те, що вони користуються високим попитом серед пасажирів. З 1 травня такі купе з’являться ще на трьох маршрутах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Де з’являться нові жіночі вагони
Із 1 травня жіночі купе додадуть у поїзди:
- №7 Харків - Одеса,
- №12 Львів - Одеса,
- №92 Львів - Київ.
Квитки на них уже доступні у продажу.
Що потрібно знати про жіночі купе
Жіночі вагони - це звичайні купейні вагони без додаткових умов чи переплат. Вони завжди мають номер 5 у складі поїзда, а також їх окремо позначають у застосунку. Місця у таких вагонах призначені для жінок і дітей.
У компанії пояснюють, що жіночі вагони залишаються одними з найпопулярніших серед пасажирів. Зокрема:
- середня заповнюваність перевищує 92%;
- на окремих рейсах показники сягають ще вищих значень;
- рівень задоволеності пасажирок (NPS) - близько 87%.
На яких маршрутах вони вже є
З урахуванням нових рейсів, жіночі вагони курсуватимуть на низці популярних напрямків, серед яких:
- №1/2 Харків - Ворохта,
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород,
- №5/6 Запоріжжя - Ясіня,
- №15/16 Харків - Ясіня,
- №17/18 Харків - Ужгород,
- №22/21 Львів - Харків,
- №26/25 Одеса - Ясіня,
- №29/30 Київ - Ужгород,
- №38/37 Київ - Запоріжжя,
- №41/42 Дніпро - Трускавець,
- №43/44 Черкаси - Івано-Франківськ,
- №75/76 Київ - Кривий Ріг,
- №81/82 Київ - Ужгород,
- №95/96 Київ - Рахів,
- №98/97 Ковель - Київ,
- №7 Харків - Одеса,
- №12 Львів - Одеса,
- №92 Львів - Київ.
Раніше РБК-Україна розповідало, які послуги можуть отримати пасажири поїздів "Укрзалізниці". Частина з них входить у вартість квитка (вода, туалети, аптечка, багаж), а інші - платні (їжа, постіль, Wi-Fi). Також у швидкісних поїздах перелік сервісів ширший і залежить від типу рейсу.
Також ми детально розповідали, у яких поїздах та на яких умовах пасажири можуть користуватися Wi-Fi.