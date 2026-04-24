"Укрзализныця" добавила женские вагоны еще на трех маршрутах: список поездов
"Укрзализныця" расширяет количество женских вагонов в поездах из-за того, что они пользуются высоким спросом среди пассажиров. С 1 мая такие купе появятся еще на трех маршрутах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Где появятся новые женские вагоны
С 1 мая женские купе добавят в поезда:
- №7 Харьков - Одесса,
- №12 Львов - Одесса,
- №92 Львов - Киев.
Билеты на них уже доступны в продаже.
Что нужно знать о женских купе
Женские вагоны - это обычные купейные вагоны без дополнительных условий или переплат. Они всегда имеют номер 5 в составе поезда, а также их отдельно обозначают в приложении. Места в таких вагонах предназначены для женщин и детей.
В компании объясняют, что женские вагоны остаются одними из самых популярных среди пассажиров. В частности:
- средняя заполняемость превышает 92%;
- на отдельных рейсах показатели достигают еще более высоких значений;
- уровень удовлетворенности пассажирок (NPS) - около 87%.
На каких маршрутах они уже есть
С учетом новых рейсов, женские вагоны будут курсировать на ряде популярных направлений, среди которых:
- №1/2 Харьков - Ворохта,
- №3/4 Запорожье - Ужгород,
- №5/6 Запорожье - Ясиня,
- №15/16 Харьков - Ясиня,
- №17/18 Харьков - Ужгород,
- №22/21 Львов - Харьков,
- №26/25 Одесса - Ясиня,
- №29/30 Киев - Ужгород,
- №38/37 Киев - Запорожье,
- №41/42 Днепр - Трускавец,
- №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск,
- №75/76 Киев - Кривой Рог,
- №81/82 Киев - Ужгород,
- №95/96 Киев - Рахов,
- №98/97 Ковель - Киев,
- №7 Харьков - Одесса,
- №12 Львов - Одесса,
- №92 Львов - Киев.
