"Укрзализныця" добавила женские вагоны еще на трех маршрутах: список поездов

"Укрзализныця" расширяет количество женских вагонов в поездах из-за того, что они пользуются высоким спросом среди пассажиров. С 1 мая такие купе появятся еще на трех маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Где появятся новые женские вагоны

С 1 мая женские купе добавят в поезда:

№7 Харьков - Одесса,

№12 Львов - Одесса,

№92 Львов - Киев.

Билеты на них уже доступны в продаже.

Что нужно знать о женских купе

Женские вагоны - это обычные купейные вагоны без дополнительных условий или переплат. Они всегда имеют номер 5 в составе поезда, а также их отдельно обозначают в приложении. Места в таких вагонах предназначены для женщин и детей.

В компании объясняют, что женские вагоны остаются одними из самых популярных среди пассажиров. В частности:

средняя заполняемость превышает 92%;

на отдельных рейсах показатели достигают еще более высоких значений;

уровень удовлетворенности пассажирок (NPS) - около 87%.

На каких маршрутах они уже есть

С учетом новых рейсов, женские вагоны будут курсировать на ряде популярных направлений, среди которых: