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"Укрпошта" змінює тарифи: що стане дешевшим, а за що доведеться доплатити

18:29 29.06.2026 Пн
3 хв
Кого торкнуться зміни, запроваджені вже з 1 липня?
aimg Ірина Костенко
"Укрпошта" оновлює тарифи на деякі послуги (фото ілюстративне: Getty Images)

"Укрпошта" запроваджує низку важливих змін. Вже з 1 липня 2026 року тарифи для декого з клієнтів зменшаться, проте іншим за звичну послугу доведеться платити більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Головне:

  • Скасування доплат: з 1 липня "Укрпошта" прибирає з тарифів додаткові 45 гривень за доставку в села, де є відділення чи точка присутності компанії (ціни будуть на рівні з міськими).
  • Поштомати: доставка у поштомати "Укрпошти" також буде здійснюватись без жодних доплат.
  • Рівні можливості: оновлення спрямоване на те, щоб клієнти в селах мали такий же доступ до послуг, як і мешканці міст.
  • Кур'єрська доставка: вартість послуги зростає на 5 гривень через подорожчання пального, проте тариф залишається найнижчим на ринку - 50 гривень.

Для кого вартість доставки зменшується

"Укрпошта" зменшує тарифи на доставку в село - тепер жодних доплат", - розповів посадовець.

Він пояснив, що компанія прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями "Укрпошти".

"Тепер швидко, без доплат - і в село, і в поштомат ("Укрпошти", звісно)", - зауважив Смілянський.

Вже з 1 липня, за його словами, доставка в села, де є "точка присутності "Укрпошти" - відділення або кімната в сільраді - буде без доплат.

"Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту", - констатував генеральний директор акціонерного товариства.

Він уточнив, що доставка в поштомати "Укрпошти" - також буде без доплат.

"Робимо все, щоб наші клієнти в селах мали такі самі можливості та послуги, як і мешканці міст", - наголосив Смілянський.

Читайте також: Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити

За яку послугу доведеться платити більше

Згідно з інформацією очільника "Укрпошти", на тлі зростання вартості пального компанія "збільшує тариф на кур'єрську доставку".

Смілянський уточнив, що вартість послуги зростає на 5 гривень (що "навіть не вартість цукерки").

"При цьому тариф у 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку", - наголосив посадовець.

Він, за його словами, є однаковим:

  • як для міста;
  • так і для села.

Публікація генерального директора АТ "Укрпошта" (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

"Дякуємо всім за довіру та чекаємо у наших відділеннях", - підсумував очільник компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах України (де саме та хто на черзі).

Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.

Читайте також про важливі можливості від "Укрпошти" для мешканців сіл - як заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).

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