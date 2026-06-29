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"Укрпочта" меняет тарифы: что станет дешевле, а за что придется доплатить

18:29 29.06.2026 Пн
3 мин
Кого коснутся изменения, введенные уже с 1 июля?
aimg Ирина Костенко
"Укрпочта" обновляет тарифы на некоторые услуги (фото иллюстративное: Getty Images)

"Укрпочта" вводит ряд важных изменений. Уже с 1 июля 2026 года тарифы для некоторых клиентов уменьшатся, однако другим за привычную услугу придется платить больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Главное:

  • Отмена доплат: с 1 июля "Укрпочта" убирает из тарифов дополнительные 45 гривен за доставку в села, где есть отделение или точка присутствия компании (цены будут на уровне городских).
  • Почтоматы: доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет осуществляться без доплат.
  • Равные возможности: обновление направлено на то, чтобы клиенты в селе имели такой же доступ к услугам, как и жители городов.
  • Курьерская доставка: стоимость услуги возрастает на 5 гривен из-за подорожания топлива, однако тариф остается самым низким на рынке - 50 гривен.

Для кого стоимость доставки уменьшается

"Укрпочта" уменьшает тарифы на доставку в село - теперь никаких доплат", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что компания убирает доплату 45 гривен за доставку в села передвижными отделениями "Укрпочты".

"Теперь быстро, без доплат - и в село, и в почтомат ("Укрпочты", конечно)", - отметил Смелянский.

Уже с 1 июля, по его словам, доставка в села, где есть "точка присутствия "Укрпочты" - отделение или комната в сельсовете - будет без доплат.

"То есть тариф будет таким же, как и на доставку по городу", - констатировал генеральный директор акционерного общества.

Он уточнил, что доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет без доплат.

"Делаем все, чтобы наши клиенты в селах имели такие же возможности и услуги, как и жители городов", - подчеркнул Смелянский.

Читайте также: Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить

За какую услугу придется платить больше

Согласно информации главы "Укрпочты", на фоне роста стоимости топлива компания "увеличивает тариф на курьерскую доставку".

Смелянский уточнил, что стоимость услуги растет на 5 гривен (что "даже не стоимость конфеты").

"При этом тариф в 50 гривен остается самым доступным на рынке", - подчеркнул чиновник.

Он, по его словам, является одинаковым:

  • как для города;
  • так и для села.

Публикация генерального директора АО "Укрпочта" (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

"Благодарим всех за доверие и ждем в наших отделениях", - подытожил руководитель компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах Украины (где именно и кто на очереди).

Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.

Читайте также о важных возможностях от "Укрпочты" для жителей сел - как сэкономить на коммуналке и получить наличку (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).

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