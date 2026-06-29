"Укрпочта" меняет тарифы: что станет дешевле, а за что придется доплатить

Главное: Отмена доплат : с 1 июля "Укрпочта" убирает из тарифов дополнительные 45 гривен за доставку в села, где есть отделение или точка присутствия компании (цены будут на уровне городских).

: с 1 июля "Укрпочта" убирает из тарифов дополнительные 45 гривен за доставку в села, где есть отделение или точка присутствия компании (цены будут на уровне городских). Почтоматы : доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет осуществляться без доплат.

: доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет осуществляться без доплат. Равные возможности : обновление направлено на то, чтобы клиенты в селе имели такой же доступ к услугам, как и жители городов.

: обновление направлено на то, чтобы клиенты в селе имели такой же доступ к услугам, как и жители городов. Курьерская доставка: стоимость услуги возрастает на 5 гривен из-за подорожания топлива, однако тариф остается самым низким на рынке - 50 гривен.

Для кого стоимость доставки уменьшается

"Укрпочта" уменьшает тарифы на доставку в село - теперь никаких доплат", - рассказал чиновник.

Он объяснил, что компания убирает доплату 45 гривен за доставку в села передвижными отделениями "Укрпочты".

"Теперь быстро, без доплат - и в село, и в почтомат ("Укрпочты", конечно)", - отметил Смелянский.

Уже с 1 июля, по его словам, доставка в села, где есть "точка присутствия "Укрпочты" - отделение или комната в сельсовете - будет без доплат.

"То есть тариф будет таким же, как и на доставку по городу", - констатировал генеральный директор акционерного общества.

Он уточнил, что доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет без доплат.

"Делаем все, чтобы наши клиенты в селах имели такие же возможности и услуги, как и жители городов", - подчеркнул Смелянский.

За какую услугу придется платить больше

Согласно информации главы "Укрпочты", на фоне роста стоимости топлива компания "увеличивает тариф на курьерскую доставку".

Смелянский уточнил, что стоимость услуги растет на 5 гривен (что "даже не стоимость конфеты").

"При этом тариф в 50 гривен остается самым доступным на рынке", - подчеркнул чиновник.

Он, по его словам, является одинаковым:

как для города;

так и для села.

Публикация генерального директора АО "Укрпочта" (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

"Благодарим всех за доверие и ждем в наших отделениях", - подытожил руководитель компании.