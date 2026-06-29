"Укрпочта" меняет тарифы: что станет дешевле, а за что придется доплатить

"Укрпочта" вводит ряд важных изменений. Уже с 1 июля 2026 года тарифы для некоторых клиентов уменьшатся, однако другим за привычную услугу придется платить больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
"Укрпочта" уменьшает тарифы на доставку в село - теперь никаких доплат", - рассказал чиновник.
Он объяснил, что компания убирает доплату 45 гривен за доставку в села передвижными отделениями "Укрпочты".
"Теперь быстро, без доплат - и в село, и в почтомат ("Укрпочты", конечно)", - отметил Смелянский.
Уже с 1 июля, по его словам, доставка в села, где есть "точка присутствия "Укрпочты" - отделение или комната в сельсовете - будет без доплат.
"То есть тариф будет таким же, как и на доставку по городу", - констатировал генеральный директор акционерного общества.
Он уточнил, что доставка в почтоматы "Укрпочты" также будет без доплат.
"Делаем все, чтобы наши клиенты в селах имели такие же возможности и услуги, как и жители городов", - подчеркнул Смелянский.
Согласно информации главы "Укрпочты", на фоне роста стоимости топлива компания "увеличивает тариф на курьерскую доставку".
Смелянский уточнил, что стоимость услуги растет на 5 гривен (что "даже не стоимость конфеты").
"При этом тариф в 50 гривен остается самым доступным на рынке", - подчеркнул чиновник.
Он, по его словам, является одинаковым:
"Благодарим всех за доверие и ждем в наших отделениях", - подытожил руководитель компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что почтоматы "Укрпочты" появились в новых городах Украины (где именно и кто на очереди).
Кроме того, мы объясняли, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.
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