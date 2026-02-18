"Укрпошта" почне видавати посилки через кафе та магазини: як це працюватиме

Головне:

Терміни: Повноцінний запуск агентської мережі очікується наприкінці першого кварталу 2026 року.

Повноцінний запуск агентської мережі очікується наприкінці першого кварталу 2026 року. Локації: Посилки видаватимуть у магазинах й кафе, що зробить отримання зручнішим.

Посилки видаватимуть у магазинах й кафе, що зробить отримання зручнішим. Масштаб: Наразі компанія вже має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування.

Наразі компанія вже має понад 6 тис. відділень та 26 тис. точок обслуговування. Інновації: Клієнти отримають 1000 нових поштоматів та оновлений застосунок для керування доставкою.

Як працюватиме нова модель

За словами очільника компанії, такий підхід дозволить швидко наростити мережу без капітальних витрат на оренду та ремонти окремих приміщень.

"З нами підписують договір на видачу посилок, ми їм оплачуємо кожну видачу. Найефективніше - це швидко наростити мережу, щоб нашим клієнтам було зручно і вигідно", - пояснив Смілянський.

Поки проект працює у тестовому режимі: у Києві вже відкрито дев’ять пілотних точок. Після аналізу якості сервісу компанія почне масове залучення партнерів по всій країні.

Додамо, що у ЗМІ повідомляють, що окрім кафе та магазинів, точки видачі посилок можуть з'явитись також і на АЗС.

Поштомати та цифровізація

Окрім партнерських точок, на початку 2026 року "Укрпошта" планує:

Встановити близько 1 тисячі власних поштоматів ;

; Оновити мобільний застосунок (з’явиться функція перенаправлення посилок між відділеннями та поштоматами).

Фінансові показники

Компанія демонструє впевнене зростання. У четвертому кварталі 2025 року чистий прибуток "Укрпошти" склав 257,9 млн грн, що майже на 70% більше за показник попереднього року. Виторг оператора за цей період сягнув понад 3,6 млрд грн.