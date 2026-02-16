"Укрпошта" вже використовує в роботі роботів: чим саме вони займаються
Посилки "Укрпошта" вже сортуються за допомогою роботизованих ліній, компанія планує застосувати роботів також для сортування газет та листів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"За останні два роки ми відкрили роботизовані лінії, зараз всі посилки сортуються роботами. Швидкість сортування великих посилок зросла до 4 тисяч на годину, невеликих - 8 тисяч на годину”, - сказав він та додав, що до запровадження роботизованих ліній, сортувальники компанії сортували посилки зі швидкістю 600 одиниць на годину.
Компанія планує продовжити інвестиції у роботизацію і тому, готує такі ж лінії для сортування газет та листів.
"Вперше в історії "Укрпошти" газети будуть сортуватися роботами. На сортувальних об'єктах газети будуть їздити, працюватиме серйозний робот, так само з листами", - сказав він.
Смілянський говорить, що використання роботів знижує витрати на фонд оплати праці в компанії. "Робот зарплату не просить", - коментує гендиректор "Укрпошти".
Нагадаймо, на початку лютого Смілянський зробив пост в Facebook, що базова зарплата для листонош у селах становить 8 650 гривень. Решту доходу складають премії, яка формується із доплат за кожну надану послугу. наприклад, доставка пенсії - 3 гривні, передплата газети - 5 гривень, доставлена газета - 50 копійок.
У 2025 році "Укрпошта" автоматичними засобами направила громадянам 2 млн повіток. Це дозволило зменшити навантаження на військових, повідомляли в Міноборони.