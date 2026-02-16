ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Укрпошта" вже використовує в роботі роботів: чим саме вони займаються

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 15:05
UA EN RU
"Укрпошта" вже використовує в роботі роботів: чим саме вони займаються Фото: Ігор Смілянський гендиректор "Укрпошти" розповідає про роботизоване сортування посилок та газет (Влад Нестеров, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

Посилки "Укрпошта" вже сортуються за допомогою роботизованих ліній, компанія планує застосувати роботів також для сортування газет та листів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"За останні два роки ми відкрили роботизовані лінії, зараз всі посилки сортуються роботами. Швидкість сортування великих посилок зросла до 4 тисяч на годину, невеликих - 8 тисяч на годину”, - сказав він та додав, що до запровадження роботизованих ліній, сортувальники компанії сортували посилки зі швидкістю 600 одиниць на годину.

Компанія планує продовжити інвестиції у роботизацію і тому, готує такі ж лінії для сортування газет та листів.

"Вперше в історії "Укрпошти" газети будуть сортуватися роботами. На сортувальних об'єктах газети будуть їздити, працюватиме серйозний робот, так само з листами", - сказав він.

Смілянський говорить, що використання роботів знижує витрати на фонд оплати праці в компанії. "Робот зарплату не просить", - коментує гендиректор "Укрпошти".

Нагадаймо, на початку лютого Смілянський зробив пост в Facebook, що базова зарплата для листонош у селах становить 8 650 гривень. Решту доходу складають премії, яка формується із доплат за кожну надану послугу. наприклад, доставка пенсії - 3 гривні, передплата газети - 5 гривень, доставлена газета - 50 копійок.

У 2025 році "Укрпошта" автоматичними засобами направила громадянам 2 млн повіток. Це дозволило зменшити навантаження на військових, повідомляли в Міноборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта
Новини
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Переговори у Женеві: які теми третього раунду та чому Кремль змінив склад команди
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"