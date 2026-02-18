"Укрпочта" начнет выдавать посылки через кафе и магазины: как это будет работать

Главное:

Сроки: Полноценный запуск агентской сети ожидается в конце первого квартала 2026 года.

Полноценный запуск агентской сети ожидается в конце первого квартала 2026 года. Локации: Посылки будут выдавать в магазинах и кафе, что сделает получение более удобным.

Посылки будут выдавать в магазинах и кафе, что сделает получение более удобным. Масштаб: Сейчас компания уже имеет более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания.

Сейчас компания уже имеет более 6 тыс. отделений и 26 тыс. точек обслуживания. Инновации: Клиенты получат 1000 новых почтоматов и обновленное приложение для управления доставкой.

Как будет работать новая модель

По словам главы компании, такой подход позволит быстро нарастить сеть без капитальных затрат на аренду и ремонты отдельных помещений.

"С нами подписывают договор на выдачу посылок, мы им оплачиваем каждую выдачу. Самое эффективное - это быстро нарастить сеть, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно", - пояснил Смелянский.

Пока проект работает в тестовом режиме: в Киеве уже открыто девять пилотных точек. После анализа качества сервиса компания начнет массовое привлечение партнеров по всей стране.

Добавим, что в СМИ сообщают, что кроме кафе и магазинов, точки выдачи посылок могут появиться также и на АЗС.

Почтоматы и цифровизация

Кроме партнерских точек, в начале 2026 года "Укрпочта" планирует:

Установить около 1 тысячи собственных почтоматов ;

; Обновить мобильное приложение (появится функция перенаправления посылок между отделениями и почтоматами).

Финансовые показатели

Компания демонстрирует уверенный рост. В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль "Укрпочты" составила 257,9 млн грн, что почти на 70% больше показателя предыдущего года. Выручка оператора за этот период достигла более 3,6 млрд грн.