"Укрпочта" начнет выдавать посылки через кафе и магазины: как это будет работать

"Укрпочта" планирует до конца марта 2026 года запустить агентские точки выдачи посылок. Отделения нового формата будут работать на базе уже существующих учреждений обслуживания - магазинов, кафе и других заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий гендиректора компании Игоря Смелянского агентству "Интерфакс-Украина".
По словам главы компании, такой подход позволит быстро нарастить сеть без капитальных затрат на аренду и ремонты отдельных помещений.
"С нами подписывают договор на выдачу посылок, мы им оплачиваем каждую выдачу. Самое эффективное - это быстро нарастить сеть, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно", - пояснил Смелянский.
Пока проект работает в тестовом режиме: в Киеве уже открыто девять пилотных точек. После анализа качества сервиса компания начнет массовое привлечение партнеров по всей стране.
Добавим, что в СМИ сообщают, что кроме кафе и магазинов, точки выдачи посылок могут появиться также и на АЗС.
Кроме партнерских точек, в начале 2026 года "Укрпочта" планирует:
Компания демонстрирует уверенный рост. В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль "Укрпочты" составила 257,9 млн грн, что почти на 70% больше показателя предыдущего года. Выручка оператора за этот период достигла более 3,6 млрд грн.
Ранее мы писали о том, что "Укрпочта" объявила о закрытии отделений в городе Орехов и селе Преображенка в Запорожской области. Причиной этого стали "неприемлемые риски" для людей. Получить услуги жители смогут в ближайших населенных пунктах.
Читайте также о том, что посылки "Укрпочта сортируются с помощью роботизированных линий. Кроме того, компания планирует использовать роботов для сортировки газет и писем.