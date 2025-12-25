"Укрпошта" урочисто погасила різдвяну марку в Софії Київській: що на ній зображено

Погашення в символічному місці

Традицію різдвяного погашення марки у 2023 році започаткував митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Цього року церемонія знову відбулася у стінах Софії Київської - одному з найсакральніших місць України.

"Сьогодні, за традицією, яку започаткував у 2023 році Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ми втретє урочисто погасили нашу різдвяну марку "Укрпошти" й зробили це в надзвичайно символічному й сакральному місці - Софії Київській", - зазначив Смілянський.

"390 тисяч різдвяних янголів"

Нову марку створив український художник Антон Логов. За словами керівника "Укрпошти", відсьогодні ці різдвяні янголи "розлетяться по всій країні".

"Зараз нам як ніколи потрібні позитивні емоції, відчуття тепла й віри в добро, і нехай наш спокій охороняють такі янголи, як зображений на цій марці", - наголосив він.

Різдвяна марка 2025 (фото: Ігор Смілянський / Telegram)

Побажання на Різдво

У своєму зверненні Ігор Смілянський привітав українців зі святами та закликав підтримувати одне одного в непрості часи.

"Сьогодні світло як ніколи важливе. Бажаю всім світлих, спокійних свят у колі родини, а тим, хто сьогодні не поруч, залишатися з рідними на зв’язку, де б вони не були", - сказав він.

Також він нагадав слова Блаженнішого Епіфанія про важливість любові та взаємної підтримки.

"Ми повинні світити, проявляти любов до своїх ближніх, підтримувати наших героїв-воїнів і всіх, хто цього потребує. Бо темрява ніколи не буває вічною - світанок обов’язково настане", - процитував він священнослужителя.

Останній випуск 2025 року

Ця марка стала фінальним філателістичним випуском "Укрпошти" у 2025 році.

"Це був останній випуск марки цього року. Дякую всій нашій філателістичній команді за насичений і натхненний рік", - додав Смілянський.