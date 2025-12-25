"Укрпошта" урочисто погасила різдвяну марку в Софії Київській: що на ній зображено

У Софії Київській втретє урочисто погасили різдвяну марку "Укрпошти". Цьогоріч вона має назву "390 тисяч різдвяних янголів" і символізує віру, світло та надію для українців.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Telegram.
Традицію різдвяного погашення марки у 2023 році започаткував митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Цього року церемонія знову відбулася у стінах Софії Київської - одному з найсакральніших місць України.
"Сьогодні, за традицією, яку започаткував у 2023 році Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ми втретє урочисто погасили нашу різдвяну марку "Укрпошти" й зробили це в надзвичайно символічному й сакральному місці - Софії Київській", - зазначив Смілянський.
Нову марку створив український художник Антон Логов. За словами керівника "Укрпошти", відсьогодні ці різдвяні янголи "розлетяться по всій країні".
"Зараз нам як ніколи потрібні позитивні емоції, відчуття тепла й віри в добро, і нехай наш спокій охороняють такі янголи, як зображений на цій марці", - наголосив він.
У своєму зверненні Ігор Смілянський привітав українців зі святами та закликав підтримувати одне одного в непрості часи.
"Сьогодні світло як ніколи важливе. Бажаю всім світлих, спокійних свят у колі родини, а тим, хто сьогодні не поруч, залишатися з рідними на зв’язку, де б вони не були", - сказав він.
Також він нагадав слова Блаженнішого Епіфанія про важливість любові та взаємної підтримки.
"Ми повинні світити, проявляти любов до своїх ближніх, підтримувати наших героїв-воїнів і всіх, хто цього потребує. Бо темрява ніколи не буває вічною - світанок обов’язково настане", - процитував він священнослужителя.
Ця марка стала фінальним філателістичним випуском "Укрпошти" у 2025 році.
"Це був останній випуск марки цього року. Дякую всій нашій філателістичній команді за насичений і натхненний рік", - додав Смілянський.
