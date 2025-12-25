RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Укрпочта" торжественно погасила рождественскую марку в Софии Киевской: что на ней изображено

"Укрпочта" выпустила новую марку (фото: Игорь Смелянский / Telegram)
Автор: Василина Копытко

В Софии Киевской в третий раз торжественно погасили рождественскую марку "Укрпочты". В этом году она называется "390 тысяч рождественских ангелов" и символизирует веру, свет и надежду для украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.

Погашение в символическом месте

Традицию рождественского погашения марки в 2023 году начал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В этом году церемония снова состоялась в стенах Софии Киевской - одном из самых сакральных мест Украины.

"Сегодня, по традиции, которую начал в 2023 году Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, мы в третий раз торжественно погасили нашу рождественскую марку "Укрпочты" и сделали это в чрезвычайно символическом и сакральном месте - Софии Киевской", - отметил Смелянский.

"390 тысяч рождественских ангелов"

Новая марка создана украинским художником Антоном Логовым. По словам руководителя "Укрпочты", с сегодняшнего дня эти рождественские ангелы "разлетятся по всей стране".

"Сейчас нам как никогда нужны положительные эмоции, ощущение тепла и веры в добро, и пусть наш покой охраняют такие ангелы, как изображенный на этой марке", - подчеркнул он.

Пожелания на Рождество

В своем обращении Игорь Смелянский поздравил украинцев с праздниками и призвал поддерживать друг друга в непростые времена.

"Сегодня свет как никогда важен. Желаю всем светлых, спокойных праздников в кругу семьи, а тем, кто сегодня не рядом, оставаться с родными на связи, где бы они ни были", - сказал он.

Также он напомнил слова Блаженнейшего Епифания о важности любви и взаимной поддержки.

"Мы должны светить, проявлять любовь к своим ближним, поддерживать наших героев-воинов и всех, кто в этом нуждается. Потому что темнота никогда не бывает вечной - рассвет обязательно наступит", - процитировал он священнослужителя.

Последний выпуск 2025 года

Эта марка стала финальным филателистическим выпуском "Укрпочты" в 2025 году.

"Это был последний выпуск марки в этом году. Спасибо всей нашей филателистической команде за насыщенный и вдохновенный год", - добавил Смелянский.

Читайте также о том, что Национальный банк Украины создал новую памятную монету под названием "Дух Рождества". Презентовал ее глава НБУ Андрей Пышный во время традиционной предновогодней встречи с командой.

Ранее мы писали о том, что ко Дню украинской письменности и языка "Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку. Она призвана отразить богатство и идентичность украинской культуры через символы, знакомые каждому украинцу.

Читайте РБК-Украина в Google News
РождествомаркаУкрпочта