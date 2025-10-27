Укрпошта до Дня писемності анонсувала марку "Мова". Як виглядає новинка
До Дня української писемності та мови "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку. Вона покликана відобразити багатство та ідентичність української культури через символи, знайомі кожному українцю.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" в Telegram.
Автор ескізу - Миколай Кочубей
Ескіз марки створив український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.
"…витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви "є", - так художник описує ідею марки, де поєднані образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників та козака Мамая в човні.
"Кожен символ на марці - це частина нашої культурної спадщини. Я хотів показати різнобарв’я України та любов до рідної мови через знайомі всім образи", - розповів Кочубей.
Тираж та продаж
Тираж марки складає 180 000 екземплярів.
Передзамовити марку можна на сайті postmark.ukrposhta.ua. А з 30 жовтня її можна буде придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях по всій Україні.
Нова марка від Укрпошти "Мова" (фото: Укрпошта/Telegram)
