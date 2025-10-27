ua en ru
Укрпошта до Дня писемності анонсувала марку "Мова". Як виглядає новинка

Понеділок 27 жовтня 2025 14:27
UA EN RU
Укрпошта до Дня писемності анонсувала марку "Мова". Як виглядає новинка "Укрпошта" анонсувала нову марку, приурочену до Дня писемності (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

До Дня української писемності та мови "Укрпошта" анонсувала нову поштову марку. Вона покликана відобразити багатство та ідентичність української культури через символи, знайомі кожному українцю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрпошти" в Telegram.

Автор ескізу - Миколай Кочубей

Ескіз марки створив український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

"…витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви "є", - так художник описує ідею марки, де поєднані образи жінки у вінку, білого птаха й півня, калини, соняшників та козака Мамая в човні.

"Кожен символ на марці - це частина нашої культурної спадщини. Я хотів показати різнобарв’я України та любов до рідної мови через знайомі всім образи", - розповів Кочубей.

Тираж та продаж

Тираж марки складає 180 000 екземплярів.

Передзамовити марку можна на сайті postmark.ukrposhta.ua. А з 30 жовтня її можна буде придбати не лише онлайн, а й у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях по всій Україні.

Укрпошта до Дня писемності анонсувала марку &quot;Мова&quot;. Як виглядає новинкаНова марка від Укрпошти "Мова" (фото: Укрпошта/Telegram)

Читайте також про те, коли і як започаткували День української писемності і мови, а також чому змістилась дата свята.

Раніше ми писали про те, що спеціально до Дня української писемності і мови проводять Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а прочитала його - актриса Наталія Сумська.

