"Укрпочта" кардинально изменила тарифы: какие теперь цены
"Укрпочта" запустила обновленные продукты для пересылки важных документов, сделав их почти вдвое дешевле. Новые тарифы ориентированы на государственные учреждения, юристов, нотариусов и суды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Игоря Смелянского в Telegram.
Главное:
- "Укрпочта Документ": новая услуга доставки в отделение стоит 55 грн, что существенно дешевле рыночных предложений конкурентов.
- Письма с описанием: стоимость пересылки с курьерской доставкой и верификацией содержимого упала со 126 грн до 72 грн.
- Цифровизация: компания ввела систему скидок за онлайн-оформление описи и выбор электронного уведомления о вручении вместо бумажного.
- Страхование: в базовый тариф уже включена страховка на сумму до 500 грн.
Новые продукты и цены
Компания учла запросы клиентов и сегментировала услуги под разные потребности:
- "Укрпочта Документ" - оптимальный вариант для отправки бумаг в отделение без проверки вложения. Стоимость составляет 55 грн по всей Украине. По желанию можно дополнительно заказать курьерскую доставку в офис или на дом.
- "Письмо с описанием вложения" - сервис для тех, кому необходима доставка лично в руки с верификацией содержимого и получателя. Цена на эту услугу теперь стартует от 72 грн.
Упрощенная тарификация и скидки
Тарифная сетка "Письма с описанием вложения" теперь базируется на трех составляющих:
- Вес: от 48 грн.
- Описание вложения: 24 грн (при оформлении онлайн) или 48 грн (в отделении).
- Уведомление о вручении: электронное стоит 24 грн, бумажное - 48 грн.
Также клиенты могут увеличить лимит страхования с 500 грн до 5000 грн за дополнительную плату в размере 24 грн.
Генеральный директор компании подчеркнул, что комплексная услуга (документ + доставка) в "Укрпочте" теперь обойдется клиенту примерно вдвое дешевле, чем у частных логистических операторов.
Читайте также о том, что "Укрпочта" присоединилась к программе поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+". Теперь защитники могут сэкономить на посылках благодаря специальным штрихкодам.
Ранее мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел, которые помогут сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).