"Укрпошта" доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон: скільки країн охопить послуга

Коли стартує нова послуга

"Сьогодні поговоримо про любов... Я про ту любов, яка не має меж чи кордонів. Тепер це не просто слова, а заклик до "Дії", - написав очільник компанії.

Він зауважив, що "тепер любов єднає людей" за допомогою "Укрпошти", "Дії", Міністерства цифрової трансформації та Міністерство юстиції України.

"Щоб побратися стало легше попри кордони, "Укрпошта" приєднується до оновленого державного сервісу "Шлюб онлайн 2.0", - повідомив Смілянський.

Він уточнив, що йдеться про доставку свідоцтв про шлюб за кордон.

"Першу країну, до якої ми почнемо доставляти свідоцтва про шлюб уже у вересні, поки залишимо сюрпризом", - зауважив гендиректор акціонерного товариства.

При цьому він висловив упевненість, що вона українців "здивує".

"Ні - це не Барбадос, хоча "Укрпошта" доставляє ваші посилки чи листи й туди", - додав Смілянський.

"Укрпошта" буде доставляти свідоцтва про шлюб за кордон (інфографіка: facebook.com/ukrposhta)

Як працюватиме така доставка

У прес-службі "Укрпошти" розповіли, що після онлайн відеоцеремонії одруження в мобільному застосунку "Дія" компанія відповідає за наступну (не менш приємну) частину - доставку свідоцтв про шлюб як важливих документів для обох із подружжя.

"Сервіс "Шлюб онлайн" успішно працює в Україні вже два роки, а у 2026 році 40% усіх шлюбів у країні було зареєстровано в електронній формі", - нагадав Смілянський.

Отже, із запуском міжнародної доставки весь процес - від подання заяви та проведення відеоцеремонії до отримання свідоцтва - стане:

повністю дистанційним;

максимально зручним.

Скільки країн охопить така послуга

Згідно з інформацією Смілянського, "Укрпошта" доставлятиме свідоцтва про шлюб у 48 країн, або ж "десь 25% усіх країн світу".

"Тобто поки що певні кордони для любові є, але вони тимчасові", - зауважив посадовець.

"Укрпошта" допоможе коханню долати всі кордони (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Водночас він повідомив, що "ніхто не відчує нашу любов у Росії та Білорусі, поки там не люблять українців".

Смілянський зауважив, що після запуску послуги в першій країні світу (з вересня поточного року) компанія:

відпрацює механізм доставки;

поступово розширюватиме географію послуги у три етапи (до 48 країн Європи та світу).

"Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимемо в міру запуску кожного з них", - додав очільник компанії.