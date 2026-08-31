"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу: сколько стран охватит услуга

Когда стартует новая услуга

"Сегодня поговорим о любви... Я о той любви, у которой нет границ или кордонов. Теперь это не просто слова, а призыв к "Дія", - написал глава компании.

Он отметил, что "теперь любовь объединяет людей" с помощью "Укрпочты", "Дія", Министерства цифровой трансформации и Министерства юстиции Украины.

"Чтобы пожениться стало легче, несмотря на границы, "Укрпочта" присоединяется к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0", - сообщил Смелянский.

Он уточнил, что речь идет про доставку свидетельств о браке за границу.

"Первую страну, в которую мы начнем доставлять свидетельства о браке уже в сентябре, пока оставим сюрпризом", - отметил гендиректор акционерного общества.

При этом он выразил уверенность, что она украинцев "удивит".

"Нет - это не Барбадос, хотя "Укрпочта" доставляет ваши посылки или письма и туда", - добавил Смелянский.

"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу (инфографика: facebook.com/ukrposhta)

Как будет работать такая доставка

В пресс-службе "Укрпочты" рассказали, что после онлайн видеоцеремонии бракосочетания в мобильном приложении "Дія" компания отвечает за следующую (не менее приятную) часть - доставку свидетельств о браке как важных документов для супругов.

"Сервис "Брак онлайн" успешно работает в Украине уже два года, а в 2026 году 40% всех браков в стране было зарегистрировано в электронной форме", - напомнил Смелянский.

Следовательно, с запуском международной доставки весь процесс - от подачи заявления и проведения видеоцеремонии до получения свидетельства - станет:

полностью дистанционным;

максимально удобным.

Сколько стран охватит такая услуга

Согласно информации Смелянского, "Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке в 48 стран, или же "где-то 25% всех стран мира".

"То есть пока что определенные границы для любви есть, но они временные", - заметил чиновник.

"Укрпочта" поможет любви преодолевать все границы (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

В то же время, он сообщил, что "никто не почувствует нашу любовь в России и Беларуси, пока там не любят украинцев".

Смелянский отметил, что после запуска услуги в первой стране мира (с сентября текущего года) компания:

отработает механизм доставки;

будет постепенно расширять географию услуги в три этапа (до 48 стран Европы и мира).

"Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будем обнародовать по мере запуска каждого из них", - добавил глава компании.