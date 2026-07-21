Весілля заради вигоди: як в Україні викривають фіктивні шлюби та що буде з майном

В Україні шлюбом вважається сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Водночас не всі шлюби укладаються з метою створення сім'ї.

РБК-Україна розповідає, що таке фіктивний шлюб, коли його можуть визнати недійсним і які правові наслідки це матиме, посилаючись на роз'яснення Міністерства юстиції України .

Головне: Що таке фіктивний шлюб: Це союз, укладений без наміру створити сім'ю та набути обов'язків подружжя. Найчастіше його реєструють заради вигоди.

Це союз, укладений без наміру створити сім'ю та набути обов'язків подружжя. Найчастіше його реєструють заради вигоди. Як суд визначає фіктивність: Суд оцінює поведінку подружжя після весілля: чи проживають вони разом, чи ведуть спільне господарство та чи дбають одне про одного.

Суд оцінює поведінку подружжя після весілля: чи проживають вони разом, чи ведуть спільне господарство та чи дбають одне про одного. Правові наслідки для порушників: Якщо шлюб визнають недійсним, майно вважається спільною частковою власністю, виплачені аліменти підлягають поверненню, а особа втрачає право на проживання в житлі та використання прізвища.

Якщо шлюб визнають недійсним, майно вважається спільною частковою власністю, виплачені аліменти підлягають поверненню, а особа втрачає право на проживання в житлі та використання прізвища. Захист добросовісної сторони: Якщо людина не знала про фіктивні наміри партнера, закон зберігає за нею право на поділ майна як спільної сумісної власності, аліменти, житло та прізвище.

Якщо людина не знала про фіктивні наміри партнера, закон зберігає за нею право на поділ майна як спільної сумісної власності, аліменти, житло та прізвище. Спадщина: У разі недійсного шлюбу партнери втрачають право спадкувати один після одного за законом.

У разі недійсного шлюбу партнери втрачають право спадкувати один після одного за законом. Кримінальна відповідальність: Сам по собі фіктивний шлюб може кваліфікуватися як злочин, якщо його використали для шахрайства або ухилення від призову.

Що таке фіктивний шлюб

Державна реєстрація шлюбу покликана забезпечити стабільність відносин між подружжям, захист їхніх прав та інтересів, а також прав дітей.

Перед реєстрацією шлюбу орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми правами й обов'язками та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу.

Водночас деякі люди укладають шлюб не для створення сім'ї, а заради отримання певної вигоди. Наприклад, для набуття громадянства, дозволу на проживання, уникнення певних обов'язків чи обмежень або оформлення майна на чоловіка чи дружину з метою приховування активів.

Відповідно до статті 40 Сімейного кодексу України, фіктивним є шлюб, укладений жінкою і чоловіком або одним із них без наміру створити сім'ю та набути прав і обов'язків подружжя.

При цьому відсутність такого наміру може бути як в обох сторін, так і лише в однієї, якщо інша щиро вважала, що шлюб укладається для створення сім'ї.

Як суд визначає, чи був шлюб фіктивним

Фіктивний шлюб може бути визнаний недійсним лише за рішенням суду.

Як зазначає Міністерство юстиції з посиланням на практику Верховного Суду, самі по собі причини укладення такого шлюбу можуть бути різними. Найчастіше вони пов'язані з бажанням отримати права, які виникають завдяки шлюбу, зокрема право на спадщину чи житло.

Водночас під час розгляду справи суд оцінює не лише мотиви укладення шлюбу, а й фактичну поведінку подружжя після його реєстрації.

Зокрема, враховується, чи:

проживали вони разом;

вели спільне господарство;

дбали про матеріальний добробут сім'ї;

підтримували сімейні та особисті стосунки.

Саме такі обставини можуть свідчити про справжній намір створити сім'ю.

Якщо суд встановить, що шлюб був фіктивним, він вважається недійсним із дня державної реєстрації.

Після набрання законної сили рішенням суду орган державної реєстрації актів цивільного стану припиняє дію актового запису про шлюб і приймає рішення про вилучення відповідного свідоцтва. Якщо свідоцтво не повернуть, інформацію про припинення його дії оприлюднять на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Коли шлюб не визнають недійсним

Закон також передбачає ситуації, коли навіть за наявності ознак фіктивності шлюб не буде визнаний недійсним.

Це можливо, якщо на момент розгляду справи судом обставини, які свідчили про відсутність наміру створити сім'ю, вже зникли.

У відомстві пояснюють, що відсутність такого наміру під час укладення шлюбу може змінитися після його реєстрації. Наприклад, якщо подружжя почало:

спільно проживати;

вести спільне господарство;

виховувати дітей;

підтримувати одне одного;

разом проводити дозвілля;

підтримувати стосунки з родичами.

У такому разі можна говорити про реальний намір створити сім'ю.

Які наслідки має недійсний шлюб

Якщо суд визнав шлюб недійсним, він не створює для сторін прав і обов'язків подружжя.

Крім того:

майно , набуте під час такого шлюбу, вважається спільною частковою власністю, а частки визначаються залежно від внеску кожної особи;

, набуте під час такого шлюбу, вважається спільною частковою власністю, а частки визначаються залежно від внеску кожної особи; отримані аліменти можуть підлягати поверненню, але не більше ніж за останні три роки;

можуть підлягати поверненню, але не більше ніж за останні три роки; особа, яка вселилася до житла іншого з подружжя лише через недійсний шлюб, не набуває права проживання та може бути виселена;

іншого з подружжя лише через недійсний шлюб, не набуває права проживання та може бути виселена; особа, яка змінила прізвище через реєстрацію такого шлюбу, вважається такою, що користується ним без достатньої правової підстави.

Такі наслідки застосовуються до особи, яка знала про перешкоди для реєстрації шлюбу й приховала їх.

Які права має добросовісний чоловік або дружина

Якщо людина не знала і не могла знати про обставини, які робили шлюб недійсним, закон гарантує їй окремий захист.

Така особа має право:

на поділ майна як спільної сумісної власності подружжя;

як спільної сумісної власності подружжя; на проживання у житлі , в яке вона вселилася через шлюб;

, в яке вона вселилася через шлюб; на аліменти у випадках, передбачених Сімейним кодексом;

у випадках, передбачених Сімейним кодексом; зберегти прізвище, обране під час реєстрації шлюбу.

Чи можна успадкувати майно після недійсного шлюбу

За загальним правилом особи, шлюб між якими є недійсним або був визнаний таким судом, не можуть успадковувати одна після одної за законом.

Водночас якщо шлюб визнають недійсним уже після смерті одного з подружжя, суд може визнати за другим із них право на спадкування частки померлого у майні, набутому під час шлюбу, якщо ця особа не знала і не могла знати про перешкоди для його реєстрації.

Чи може фіктивний шлюб бути кримінальним правопорушенням

Сам по собі фіктивний шлюб може бути способом вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, це може стосуватися випадків, коли шлюб укладають для шахрайства або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.