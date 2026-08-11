Свідоцтва за кордон та нові правила: що змінюють у "Шлюбі онлайн" в "Дії"

В Україні розширять можливості сервісу "Шлюб онлайн" у "Дії". До кінця 2026 року одружуватися дистанційно зможуть нові категорії громадян, а свідоцтво про шлюб планують доставляти за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

Головне: Одруження для вдів та вдівців: До кінця року в "Дії" додадуть можливість укладати новий шлюб повністю дистанційно для людей, які втратили чоловіка чи дружину.

До кінця року в "Дії" додадуть можливість укладати новий шлюб повністю дистанційно для людей, які втратили чоловіка чи дружину. Доставка свідоцтв у 48 країн: Молодята за кордоном зможуть замовити фізичний документ про шлюб із доставкою.

Молодята за кордоном зможуть замовити фізичний документ про шлюб із доставкою. Інклюзивність та жестова мова: Відеоцеремонії адаптують для людей із порушеннями слуху або мовлення.

Відеоцеремонії адаптують для людей із порушеннями слуху або мовлення. Стрімке зростання попиту: Популярність цифрових весіль подвоїлася - якщо у 2025 році через "Дію" одружувалися 18% пар, то за першу половину 2026 року ця частка сягнула 40%.

Популярність цифрових весіль подвоїлася - якщо у 2025 році через "Дію" одружувалися 18% пар, то за першу половину 2026 року ця частка сягнула 40%. Поетапний запуск: Усі нові функції впроваджуватимуть поступово до кінця 2026 року.

Вдови та вдівці зможуть одружуватися онлайн

Одне з головних нововведень - можливість укладати новий шлюб повністю дистанційно для вдів та вдівців.

У Мінцифрі зазначають, що додати цю можливість вирішили після звернень користувачів до служби підтримки "Дії" та Міністерства юстиції.

З'являться безбар'єрні відеоцеремонії

Також сервіс планують адаптувати для людей із порушеннями слуху або мовлення.

Під час відеоцеремонії можна буде залучити перекладача жестової мови, що має зробити онлайн-реєстрацію шлюбу доступнішою.

Свідоцтво про шлюб можна буде отримати за кордоном

Ще одна нова функція - міжнародна доставка свідоцтва про шлюб.

Молодята зможуть замовити доставку документа до однієї з 48 країн світу. Спочатку послугу протестують у кількох країнах, після чого географію планують розширити.

Онлайн-шлюбами користується дедалі більше українців

Попит на цифрову реєстрацію шлюбу суттєво зріс. Якщо у 2025 році через "Дію" одружилися 18% молодят, то за першу половину 2026 року частка таких шлюбів досягла 40%.

У Мінцифрі наголошують, що нові функції запускатимуть поступово до кінця року. Це має забезпечити стабільну роботу сервісу та зробити його більш безбар'єрним для користувачів.