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"Укрпочта" предупредила о задержках посылок на новогодние праздники

Новости » Экономика    11.12.2018 - 14:41
"Укрпочта" предупредила о задержках посылок на новогодние праздники
Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Накануне праздников нагрузка на инфраструктуру значительно возрастает

"Укрпочта" предупреждает о том, что в предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили пресс-службе, в настоящее время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинговые компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности являются ограниченными.

В "Укрпочте" советуют клиентам обращаться в контакт-центр или на сайт компании за более подробной информацией относительно места пребывания отправлений.

Напомним, после введения военного положения в "Укрпочте" заявили, что предприятие работает в штатном режиме и военное положение не повлияет на ее работу, условия выплаты пенсий и пересылка почтовой корреспонденции не изменятся.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, было предусмотрено возмещение для ПАО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

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