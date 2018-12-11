"Укрпошта" попередила про затримки посилок на новорічні свята

Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Напередодні свят навантаження на інфраструктуру значно зростає

"Укрпошта" попереджає про те, що у передноворічний та різдвяний період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через ріст обсягів пошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили прес-службі, у цей час у посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України й інших країн світу, однак їх пропускні можливості є обмеженими.

В "Укрпошті" радять клієнтам звертатися до контакт-центру або на сайт компанії за більш детальною інформацією щодо місця перебування відправлень.

Нагадаємо, після введення воєнного стану в "Укрпошті" заявили, що підприємство працює у штатному режимі і воєнний стан не вплине на її роботу, умови виплати пенсій та пересилання поштової кореспонденції не зміняться.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, було передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.