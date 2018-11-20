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У держбюджеті-2019 на доставку пенсій "Укрпоштою" передбачили 500 млн гривень

Новини » Економіка    20.11.2018 - 14:47
У держбюджеті-2019 на доставку пенсій "Укрпоштою" передбачили 500 млн гривень
Фото: Укрпошта (РБК-Украина)

Кошти виділяються Пенсійному фонду для компенсацій Укрпошті

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

У додатку №3 проекту бюджету додали окрему стрічку для Пенсійного фонду, згідно з якою на відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

Як писало РБК-Україна, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський наприкінці вересня сказав, що підприємство має намір припинити доставку пенсій з січня 2019 року по старим тарифам. "Не буде прийнятий новий тариф на доставку пенсій до 1 листопада 2018 року, з 1 січня 2019 року доставка пенсій "Укрпоштою" буде припинена. А значить, більше 4,5 мільйонів осіб вже з січня 2019 року можуть не отримати свою пенсію, оскільки Пенсійний фонд відмовляється оплатити хоча б собівартість її доставки", - пояснював він.

Нагадаємо, 7 листопада Кабінет міністрів доручив Державній аудиторської службі протягом 10 днів перевірити тарифи "Укрпошти" на доставку пенсій.

З 2019 року пенсії будуть осучаснюватися автоматично Кабмін підготував закон про відстрочку переходу до накопичувальних пенсій ще на рік
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