"Укрпочта" отменила доплату за доставку в село в одном из тарифов

Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

В тарифе Экспресс государственное предприятие не будет брать с граждан средства за посылки в село

АО "Укрпочта" отменила с 1 января 2019 года доплату в 12 грн за доставку в село в тарифе "Экспресс". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Кроме того, с 1 января посылки для тарифов "Экспресс" и "Стандарт" будут иметь единый размер наибольшей стороны отправления - до 70 см. До 31 декабря 2018 года для "Экспресс" промежуточный размер составлял 35 см, для "Стандарт" – 50 см.

При этом в самой дешевой доставке Укрпочты "Стандарт" с начала года будет уменьшена оценочная стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не меньше 1 грн).

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

В декабре 2018 года "Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины относительно доставки и выплаты пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год.

Также "Укрпочта" официально приостанавливает с 17 декабря текущего года все действия, связанные с оптимизацией сельской сетей. Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.